کتاب "تجربه" در همایش تجلیل از بازنشستگان همدان رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مطهری ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی همایش تجلیل از بازنشستگان افزود: این کتاب حاوی خاطرات و تجربه های بازنشستگان کشوری استان همدان است.

مطهری افزود: کتاب "تجربه" به پیشنهاد استاندار همدان در برنامه تجلیل از بازنسشتگان سال گذشته تالیف و گردآوری شده و در نخستین همایش بزرگ تجلیل از بازنشستگان کشوری استان همدان، رونمایی خواهد شد.

وی ادامه داد: امسال برنامه تجلیل از بازنشستگان کشوری در قالب همایش برگزار می شود تا از سطح بالایی برخوردار باشد و بازنشستگان بیشتری تجلیل شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان اظهار داشت: امسال برای نخستین بار در روز 25 ذی الحجه برابر با یکم آذر ماه، روز خانواده و تکریم بازنشستگان، همایش تجلیل از بازنشستگان کشوری استان همدان با حضور دو هزار نفر از بازنشستگان دستگاههای اجرایی در سالن فردوسی برگزار می شود.

کریم مطهری با یادآوری برگزاری شایسته همایش پیرغلامان در همدان گفت: برگزاری همایش ها در سطحی بالا و قابل قیاس نبودن آنها با همایش های قبلی انتظار از دستگاههای اجرایی استان همدان را بالا برده است.

وی تاکید کرد: دستگاههای اجرایی باید در برگزاری برنامه هایی که عنوان همایش دارند، پاسخگوی انتظارات باشند.