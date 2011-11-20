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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۵۷

از سوی کمیته داوران؛

اسامی داوران هفته چهاردهم لیگ اعلام شد/ قهرمانی و صالحی داور سرخابی‌ها

اسامی داوران هفته چهاردهم لیگ اعلام شد/ قهرمانی و صالحی داور سرخابی‌ها

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که براین اساس دیدار سایپای البرز - پرسپولیس را محسن قهرمانی قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمانی را در امر قضاوت این بازی رضا سخندان و علیرضا کهوری همراهی خواهند کرد. همچنین دیدار روز پنجشنبه استقلال تهران - شاهین بوشهر با قضاوت احمد صالحی و همراهی داود رفعتی و تورج عیوض محمدی برگزار می شود.

- اسامی داوران دیدارهای هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
سه شنبه - 1/9/90
* داماش گیلان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:15، ورزشگاه شهید عضدی رشت
داور: محمود رفیعی، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و رحیم شاهین، داورچهارم: محمد ملکی
ناظر: محمدعلی فروغی

* سایپای البرز - پرسپولیس، ساعت 15:15، ورزشگاه آزادی تهران
داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: رضا سخندان و علیرضا کهوری، داورچهارم: غلامرضا جباری
ناظر: غلامرضا بهروان

چهارشنبه - 2/9/90
* مس کرمان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: فرشید افشار، کمک‌ها: سعید علی نژادیان و مهدی الوندی، داورچهارم: محمدرضا اکبریان
ناظر: ایرج نظری

* صنعت نفت آبادان - شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان
داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: محمدرضا امینی و مجید ویشگاهی، داورچهارم: سید حسین زرگر
ناظر: سعید بطحایی

* سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 15:15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر اصفهان
داور: یدالله جهانبازی، کمک‌ها: سعید زارع و مجید شمس، داورچهارم: موعود بنیادی فر
ناظر: حسین نجاتی

* فجر شهیدسپاسی شیراز - مس سرچشمه، ساعت 15:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: محمدحسین اسدی، کمک‌ها: حسن کامرانی فر و مهدی عالیقدر، داورچهارم: اسماعیل آمری
ناظر: عبود سنگاشکن

* نفت تهران - صبای قم، ساعت 15:15، ورزشگاه دستگردی تهران
داور: سیدمهدی سیدعلی، کمک‌ها: بابک داوری و حسین طالقانی، داورچهارم: پیروز سیف اله پور
ناظر: یدالله سلیمانی

پنجشنبه - 3/9/90
* تراکتورسازی تبریز - راه آهن شهرری، ساعت 14:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: محسن ترکی، کمک‌ها: رسول فروغی و بهرام کیانی، داورچهارم: جمشید دانش مهر
ناظر: محمدرضا فلاح

* استقلال تهران - شاهین بوشهر، ساعت 16:45، ورزشگاه آزادی تهران
داور: سیداحمد صالحی، کمک‌ها: داود رفعتی و تورج عیوض محمدی، داورچهارم: امیرحسین فتاحی
ناظر: اسماعیل صفیری

کد مطلب 1464667

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