به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی، سرمربی تیم استقلال در حاشیه تمرین امروز آبی پوشان با بیان این مطلب افزود: خسرو حیدری چند روز با ما تمرین کرده بود و کاملا در شرایط جسمانی خوبی به سر می برد. حتی دکتر رضایی، پزشک تیم استقلال حیدری را مورد آزمایش قرار داده بود و هیچ نشانی از مصدومیت در وی وجود نداشت.

وی در ادامه افزود: اما متاسفانه پزشک تیم ملی مستقیما تلفنی با خسرو حیدری صحبت کرده و سعی داشته او را از بازی مقابل صبای قم منصرف کند.

مظلومی ضمن ابراز گلایه از پزشک تیم ملی گفت: به اعتقاد من این غیرحرفه‌ای ترین کاری بود که پزشک تیم ملی می توانست انجام دهد.

سرمربی استقلال تهران اضافه کرد: این را باید بپذیریم که با تمام تفاسیر خسرو حیدری حدود 70 دقیقه برای ما بازی کرد و هیچ گونه مشکلی هم پیدا نکرد.

وی در پایان تصریح کرد: اگر در بازی برابر صبای قم خسرو را از زمین بیرون آوردیم به خاطر این بود که خدایی نکرده مشکلی برایش پیش نیاید و مصدومیتش طولانی نشود.

تیم فوتبال استقلال تهران هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را با تساوی یک بریک مقابل صبای قم پشت سر گذاشت.