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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۴۲

پرویز مظلومی مطرح کرد:

تماس تلفنی پزشک تیم ملی با خسرو حیدری کاملا غیرحرفه‌ای بود

تماس تلفنی پزشک تیم ملی با خسرو حیدری کاملا غیرحرفه‌ای بود

سرمربی تیم فوتبال استقلال با تاکید براینکه پزشک تیم ملی فقط می تواند در خصوص بازیکنان حاضر در اردوی این تیم اظهارنظر کند، گفت: تماس تلفنی دکتر خانلری با خسرو حیدری کاملا غیرحرفه‌ای بود.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی، سرمربی تیم استقلال در حاشیه تمرین امروز آبی پوشان با بیان این مطلب افزود: خسرو حیدری چند روز با ما تمرین کرده بود و کاملا در شرایط جسمانی خوبی به سر می برد. حتی دکتر رضایی، پزشک تیم استقلال حیدری را مورد آزمایش قرار داده بود و هیچ نشانی از مصدومیت در وی وجود نداشت.

وی در ادامه افزود: اما متاسفانه پزشک تیم ملی مستقیما تلفنی با خسرو حیدری صحبت کرده و سعی داشته او را از بازی مقابل صبای قم منصرف کند.

مظلومی ضمن ابراز گلایه از پزشک تیم ملی گفت: به اعتقاد من این غیرحرفه‌ای ترین کاری بود که پزشک تیم ملی می توانست انجام دهد.

سرمربی استقلال تهران اضافه کرد: این را باید بپذیریم که با تمام تفاسیر خسرو حیدری حدود 70 دقیقه برای ما بازی کرد و هیچ گونه مشکلی هم پیدا نکرد.

وی در پایان تصریح کرد: اگر در بازی برابر صبای قم خسرو را از زمین بیرون آوردیم به خاطر این بود که خدایی نکرده مشکلی برایش پیش نیاید و مصدومیتش طولانی نشود.

تیم فوتبال استقلال تهران هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را با تساوی یک بریک مقابل صبای قم پشت سر گذاشت.

کد مطلب 1464668

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