40 سرفصل برنامه توسعه زیارت در مشهد تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شورای راهبردی زیارت که بعد از ظهر یکشنبه برگزار شد، بیش از 40 برنامه برای هزینه کرد بودجه زیارت مصوب شد که اعتبار تخصیص یافته به آن در بخش هزینه ای هفت میلیارد و 428 میلیون تومان و در بخش عمرانی 48 میلیارد و 200 میلیون تومان است.

محمود صلاحی در این جلسه گفت: تمامی اقدامات و برنامه ریزیهای مسئولان در زمینه زائر و زیارت باید به ارتقای کمی و کیفی زیارت بیانجامد.

وی افزود: مسئولان نباید هیچگاه از برنامه ریزی برای فراهم آوردن امکان زیارت در بهترین شکل معنوی آن برای اقشار مختلف زائران غافل شوند.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه این بودجه به منظور فراهم آوردن امکان زیارت برای همگان تخصیص یافته است، اظهار داشت: با این وجود مسئولان نباید تنها به این بودجه اکتفا کنند بلکه هر دستگاهی باید مطابق کارکرد و بودجه خود به موضوع زیارت توجه ویژه ای داشته باشد.

صلاحی تاکید کرد: ارتقای فرهنگ میزبانی در مجاوران و همچنین تمامی افراد و اقشاری که به نوعی با زائران در ارتباط اند از جمله مواردی است که باید به آن توجه شود.

وی هم افزایی دستگاه های اجرایی در برنامه های مرتبط با زائر و زیارت را عامل انجام این برنامه ها با سرعت و دقت بیشتری دانست.