تیم کشتی پیشگامان آسانسور مازندران مقابل هیچ تیمی بازنده نیست

حسین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: در ملایر کار سختی پیش رو داریم ولی مصمم هستیم تا با پیروزی میدان را ترک کنیم.



وی افزود: هنوز توان واقعی تیم پیشگامان آسانسور مازندران مشخص نشده و باید در این خصوص بیشتر دربازیهای آینده تلاش شود.



مربی تیم پیشگامان آسانسور مازندران اضافه کرد: به طور قطع در هفته های آتی با جوانان پر انگیزه خود معادلات لیگ را بر هم می زنیم.



کریمی درخصوص بازی تیمش که در نخستین بازی در خانه، شش بر یک مغلوب خونه به خونه بابل شد، افزود: در مقابل تیم بابل از ناهماهنگی مفرط رنج می بردیم.



وی یادآورشد: اکنون تیم پیشگامان آسانسور مازندران روند مطلوبی دارد و پس ازبازی برابر بابل تمرینات کافی داشته است.