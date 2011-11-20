زرند تنها یک زمین چمن فوتبال دارد

منوچهر فرامرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمین چمن زغالسنگ تنها محل برگزاری بازیهای فوتبال در شهرستان زرند است چرا که زمین مجموعه عرب نژاد همچنان نیمه کاره رها شده است و چمن مجموعه 22بهمن نیز خاکی است.

وی تصریح کرد: زمین چمن زغالسنگ با توجه به اینکه این چمن در سال 73 کاشته شده در ابتدا تنها برای رفع نیاز پرسنل زغالسنگ بود که با توجه به نبود زمین چمن در این شهرستان همه ورزشکاران از آن استفاده می کنند.

این مسئول یادآورشد: سالیانه 10میلیون تومان هزینه صرف نگهداری این چمن می شود که توسط زغالسنگ پرداخت می شود.

فرامرز گفت: متاسفانه این زمین چمن فاقد سکو برای تماشاگران است و موقع برگزاری بازیها همیشه با داور بازی بر سر اینکه تماشاگران باید بیرون از زمین چمن باشند و اطراف زمین نباشند، بحث می شود.

وی ادامه داد: محیط اطراف زمین چمن خاکی است ولی چون تنها زمین چمن زرند است و با توجه به مرغوبیت نوع چمن آن، استقبال زیادی از آن می شود.

فرامز گفت: بازیهای لیگ کشوری در این زمین چمن به دلیل نداشتن سکو و دیگر فضاها نظیر رختکن و نیمکت مربیان، قابل برگزاری نیست.