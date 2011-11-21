مهدی کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتقالش به تیم فوتبال پرسپولیس گفت: استیلی دو روز قبل با من تماس گرفت و گفت که برای انتقالم به تیم فوتبال پرسپولیس آماده باشم و خوب تمرین کنم چون مسئولان دو باشگاه برای معاوضه من با یک بازیکن پرسپولیس در حال مذاکره هستند. البته در این خصوص هنوز توافقی حاصل نشده است.

وی با یادآوری اینکه مسئولان باشگاه تراکتورسازی هیچ تماسی با او نگرفته‌اند، افزود: دوست داشتم فوتبالم را در تیم تراکتورسازی ادامه دهم اما وقتی من را نمی خواهند چه کاری می توانم انجام دهم؟! می خواهم در نیم فصل دوم فوتبال بازی کنم نه اینکه تماشاگر بازی‌ها باشم.

هافبک تیم فوتبال تراکتورسازی یادآور شد: پیش از شروع فصل از چند تیم لیگ برتری از جمله پرسپولیس پیشنهاد داشتم و قبل از شروع بازی‌ها نیز استیلی با من تماس گرفته بود اما به دلیل علاقه‌ای که به تراکتورسازی دارم، در این تیم ماندم.

وی در خاتمه تصریح کرد: در حال حاضر چون با باشگاه تراکتورسازی قرارداد دارم، چاره‌ای ندارم جز اینکه تابع تصمیمات باشگاه باشم. البته از بین تیم‌هایی که خواهان من هستند پرسپولیس اولویت اول من بوده و دوست دارم در نیم فصل دوم پیراهن این تیم را برتن کنم.