بی توجهی هیئت رئیسه در بررسی طرح های غیر ضروری برای مجلس ایجاد مشکل می کند

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با انتقاد از بی توجهی هیئت رئیسه مجلس نسبت به طرح های ارائه شده و عدم بررسی ایرادات آن به لحاظ تقنینی گفت: از جمله این طرح هایی که با وجود مشکل و ایراد، به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می شود، همین استفساریه ای است که جنجال زیادی هم به همراه داشت.

وی گفت: این مصوبه مجلس زوایای مختلفی دارد، از جمله اینکه ممکن است مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی باشد که تبعیض ناروا محسوب شود، باشد. براساس این بند از قانون اساسی تبعیض ناروا در قانونگذاری هم منع می شود.

نماینده نهاوند افزود: متاسفانه این مصوبه به سرعت به رای مجلس گذاشته شد و این بخش مورد توجه قرار نگرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس ادامه داد: یکی از آسیب های کنونی مجلس عدم تنقیح قوانین قبل از طرح در صحن علنی است. طرح این استفساریه ضرورتی نداشت و باید توسط هیئت رئیسه تجدید نظر می شد.

وی گفت: هیئت رئیسه گاهی طرحی کاملا ناپخته را در دستور قرار می دهد و مشکلات عدیده برای مجلس ایجاد می کند. ما این مشکل را در طرح مربوط به شرایط کاندیداتوری نمایندگان مجلس هم داشتیم که وقت بسیار زیادی هم از مجلس گرفت در حالی که این طرحها باید قبل از ارائه به صحن ویرایش شود و همچنین درباره ضرورت و عدم ضرورت طرح آن، با طراحان گفتگو شود.

سنایی خاطرنشان کرد: گاهی گفته می شود هیئت رئیسه نمی تواند مانع بررسی طرح ها شود اما سئوال این است که چطور سئوال از یک وزیر ماهها به تاخیر می افتد؟

نماینده نهاوند گفت: مشکل دیگر در بررسی این طرح استفساریه، سرعت بررسی آن بود. اگر موافق و مخالف بیشتری درباره آن صحبت کرده بودند ممکن بود مجلس رای دیگری به این استفساریه می داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: نکته جالب این است که پس از جنجالی که به دنبال این مصوبه ایجاد شد عده ای از نمایندگان به دنبال لغو ماده ای هستند که مجلس با استفساریه ای قصد داشت ابهام آن را رفع کند. یعنی طرحی در حال تنظیم است که کاملا در تضاد با طرح قبلی است و به نظر می رسد بهتر است قبل از طرح چنین موضوعاتی، هیئت رئیسه دقت بیشتری در تعیین دستور کارهای مجلس و بررسی طرح ها داشته باشد.