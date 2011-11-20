افزایش آمار طلاق در آذربایجان شرقی/ تاثیر هدفمندی یارانه ها بر افزایش طلاق

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفری آذر ظهر یکشنبه در جلسه شورای ثبت احوال تشریح کرد: تعداد آمار طلاق ثبت شده در شش ماهه نخست سال جاری سه هزار و 272 نفر بوده و در سال 89 آمار طلاق دو هزار 981ر نفر را نشان می دهد که طلاق در استان سنبت به سال گذشته 291 نفر رشد داشته است.

وی همچنین آمار ازدواج در استان را سال گذشته 25 هزار و 249 نفر اعلام کرد که در شاخص ازدواج طی شش ماهه نخست سال جاری 25 هزار و 348 نفر را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه آمار طلاق در سال جاری نسبت به ازدواج اختلاف زیادی داشته و ازدواج رشد قابل توجهی نداشته خواستار بررسی های دقیق و تخصصی مسئولان و ارائه راهکار در این زمینه شد.

همچنین در این جلسه استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: با توجه به آمار اعلام شده طلاق در استان باید در خصوص عوامل تاثیر گذار همچون هدفمندی یارانه ها تامل بیشتری کرد.

احمد علیرضا بیگی تاثیر هدمفندی یارانه ها را بر این معضل نادیده نگرفت و اظهار داشت: ارگان های ذی ربط در آمار اعلام شده تامل کرده و با بررسی راهکارها سعی در رفع این مشکل داشته باشند.