آمار هفتگی حوادث ترافیکی رو به افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این هفته 138 تصادف رخ داد که منجر به اعزام 205 آمبولانس به محل حوادث برای انتقال 607 مجروح و 70 کشته شد.

بنابراین گزارش مهمترین حوادث ویژه ترافیکی در هفته‌ای که گذشت واژگونی اتوبوس در محور سعادت‌شهر به اصفهان، تصادف دو سواری پراید و پژو (تاکسی) در کمربندی شهرکرد، برخورد سواری پژو با اتوبوس در جاده چمن بید به جوزک در خراسان شمالی و تصادف دو دستگاه اتوبوس و تریلی در محور دامغان به سمنان بوده است که در مجموع منجر به اعزام 14 دستگاه آمبولانس برای انتقال 69 مجروح و 4 فوتی به بیمارستانهای مرودشت و سادات شهر اصفهان، آیت الله کاشانی شهر کرد بیمارستان امام علی (ع) چمن بید و بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) سمنان شد.

بنابر اعلام اورژانس کشور یکی از نکات ایمنی در طول سفر در حوادث جاده‌ای اینست که مسافران از حمل بارهای سنگین و حجیم خارج از ابعاد اتومبیل و بیش از حد مجاز بپرهیزند.

برپایه این گزارش به همراه داشتن جعبه کمکهای اولیه، کپسول آتش‌نشانی، تجهیزات ایمنی ترافیک مثل مثلث احتیاط، چراغ قوه، همراه داشتن دفترچه بیمه و داروهای مورد نیاز بیماران در طول سفر ضروری است.

این گزارش می‌افزاید: رانندگان در حین رانندگی از کشیدن سیگار، صحبت کردن با تلفن همراه، خوردن و آشامیدن، مشاجره و شوخی به دلیل کاهش تمرکز در حین رانندگی خودداری کرده و در صورت مصرف داروهایی که بر هوشیاری و سرعت واکنش راننده تأثیر منفی دارد از رانندگی خودداری کنند.