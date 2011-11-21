فرهاد حسنزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار نخستین جلد از تازهترین مجموعه داستان خود برای کودکان با عنوان «قصههای کوتی کوتی» بیان کرد: این کتاب همزمان با انتشار خود با اقبال زیادی از سوی مخاطبان داخلی و خارجی روبرو شد؛ تا جایی که این کتاب به زبانهای مالایی و چینی نیز ترجمه و منتشر شد و در ایران نیز به زبانهای انگلیسی و فارسی ترجمه و به چاپ رسید. بر همین اساس و به پیشنهاد کانون جلد دوم و سوم از این مجموعه را نوشتم که از سوی این ناشر در دست انتشار است.
به گفته حسن زاده، این مجموعه شرح حال زندگی و دردسرهای یک بچه هزارپای بازیگوش به نام کوتی کوتی است که به صورت قصههای فانتزی برای کودکان در موضوعات مختلف بیان میشود.
وی همچنین از انتشار مجموعه تازهای از داستانهای کودکانه خود با نام «پیتیکو پیتیکو» خبر داد که با تصویرگری علی خدایی از سوی کانون پرورش فکری در دست انتشار قرار گرفته است.
این نویسنده کودک نوجوانان همچنین از بازآفرینی قصهها و حکایتهای سعدی در قالب مجموعه 10 جلدی قصههای شیرین ایرانی خبر داد و گفت: این مجموعه به قلم 10 نویسنده ایرانی در دست تالیف قرار گرفته است که موضوع بازآفرینی آثار نویسندگان ایرانی در آن به عهده من گذاشته شد و از سوی انتشارات سوره مهر منتشر خواهد شد.
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