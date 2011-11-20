یزدانی خرم امروز به خانه کشتی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، برخی اخبار حاکی از آن بود که یزدانی خرم تهدید کرده به دلیل آنچه که تخلفات در روند ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون کشتی است، در محل کار خود حاضر نمی شود.

اما رئیس فدراسیون کشتی امروز یکشنبه در محل خانه کشتی تهران محل برپایی اردوهای تیم ملی حاضر شد و امور مربوط به این فدراسیون را پیگیری کرد. به نظر می رسد یزدانی خرم برای انجام امور و خارج نشدن کار از روال به محل کار خود بازگشته است.

باید منتظر ماند و دید مسئولان وزارت ورزش و جوانان بالاخره می خواهند چه موضعی برای انتخابات فدراسیون کشتی یکی از پرامید ترین رشته‌های مدال‌آور در المپیک لندن بگیرند.