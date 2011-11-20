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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۰:۲۵

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه:‌ رعایت حق و حرمت همسایه از اصول سفارش شده اسلام است چنانچه گفته می‌شود همسایه از برادر نزدیکتر است،‌ این امر برای زندگیهای امروز که همسایه‌ها بسیار از هم بی‌خبر و غافل هستند تلنگری است تا بیشتر به فکر و یاد همسایه‌ها باشیم.

آیه روز:

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِکُواْ بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبُّ مَن کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا .

و خدا را بپرستید و چیزى را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان کنید و در باره خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه خویش و همسایه بیگانه و همنشین و در راه‏مانده و بردگان خود [نیکى کنید] که خدا کسى را که متکبر و فخرفروش است دوست نمى‏دارد .

سوره نساء، آیه 36

حدیث امروز:

رسول اکرم (ص)

حُرمَةُ الجارِ عَلَی الجارِ کَحُرمَةِ اُمِّه.

رعایت حرمت همسایه همانند احترام مادر لازم است.

کافى، ج 2، ص 666

کد مطلب 1464694

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