بسیجیان البرز با آرمانهای پیر جماران تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار البرز پیش از ظهر یکشنبه در این مراسم پرشکوه گفت: امام تاریخ‌ساز و باعث بیداری ملت‌ها شد و هیمنه استکبار را در هم شکست، حضرت امام(ره) با تاسیس نهاد مردمی بسیج مردم‌سالاری دینی را رقم زد و بسیج با تقدیم هزاران شهید نهال انقلاب را آبیاری کرد و ما امروز به نمایندگی از همه بسیجیان به اینجا آمده‌ایم و خوشحالیم که در اولین روز هفته بسیج توفیق پیدا کردیم محضر پیروان فرمانده بسیجیان عالم برسیم.

عیسی فرهادی گفت: به فرموده مقام معظم رهبری این انقلاب بی نام خمینی در هیج جای جهان شناخته شده نیست.



وی ادامه داد: بزرگترین تدبیر امام تشکیل نهاد مردمی بسیج مستضعفان بود که مردم سالاری دینی را رقم زد و این نهال را بنیان گذاشت.



در این مراسم که بسیجیان از مناطق مختلف البرز حضور داشتند، حاضران با اهدای تاج گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ بنیانگذار انقلاب اسلامی ادای احترام کردند.

در ادامه سردار نقدی در این مراسم گفت: امام(ره) بر گردن جامعه بشری حق بزرگی دارد و ما مفتخریم که به نمایندگی از همه بسیجیان سی و سومین سال تاسیس بسیج مستضعفین را در حرم امام(ره) آغاز کنیم.



نقدی با بیان این‌ که" حضرت امام (ره)‌ نهال بسیج را در جامعه ما نشاند" خطاب به حضرت امام(ره) گفت: اماما امروز برخیز و ببین که این درخت چگونه به بار نشسته است و چه میوه‌های شیرینی به جامعه بشری هدیه داده است. امروز مقام معظم رهبری با همان صلابت، بصیرت، آگاهی، معنویت، صداقت، اخلاق و همان ارتباط با وحی راه شما را ادامه می‌دهد و از شما ممنونیم که در آخرین لحظات عمر نورانی خود ما را به رهبری رهنمون کردی که بتواند از نظام پاسداری کند تا انقلاب ما و ارزش‌هایش جلوه جهانی داشته باشد.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین خطاب به حضرت امام(ره) گفت: اماما امروز وعده‌های تو محقق می‌شود و می‌بینی که اسلام سنگرهای کلیدی جهان را یکی بعد از دیگری فتح می‌کند و طاغوت‌ها در حال فروپاشی هستند ما بسیجیان آمده‌ایم تا در محضر شما بگوییم که فلسطین هم به زودی فتح خواهد شد و ما امروز تشکیل بسیج صد میلیونی جهان اسلام را روی میز خود داریم، مستضعفان بپا خاسته‌اند و با الهام از حرکت تعالی بخش شما به میدان آمده‌اند و سنگرهای کلیدی جهان را فتح می‌کنند و مصمم هستند که تا قدس را آزاد کنند و بشر را از چنگ طاغوت‌ها برهانند و راه تو را ادامه دهند.



مراسم تجدید میثاق بسیجیان با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی پیش از ظهر یکشنبه با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) و جمعی از بسیجیان در حرم مطهر امام راحل برگزار شد.