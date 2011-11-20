اعتبار 37 میلیارد تومانی زیارت به خراسان رضوی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای راهبردی زیارت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از اقدامات ماندگار در حوزه زائر و زیارت تخصیص اعتبار 1.5 میلیارد تومانی برای آغاز طرح مطالعاتی توسعه کمی و کیفی زیارت از سوی کارگروه ملی زیارت بود.

وی افزود: این طرح مطالعاتی در سه فاز اجرایی می شود که همزمان با وصول 37 میلیارد و 600 میلیون تومان بودجه زیارت به استان مرحله اول که تدوین سند جامعه زائر و زیارت است به پایان رسید.

استاندار خراسان رضوی گفت: طی هفته های آتی بقیه این بودجه مصوب وصول می شود و طرح های مطالعه شده بر اساس اولویت به اجرا در خواهد آمد.

صلاحی تصریح کرد: برخی از پروژه ها که دارای هزینه های خاص هستند همچون اجرای باند مورب فرودگاه و یا سایر پروژه هایی که اجرای آنها بیش از مبلغ مصوب بودجه زیارت، اعتبار نیاز دارد نیز باید مطالعه و مورد درخواست از طریق بودجه های ملی قرار گیرد و از دستور کار خارج نشود.

وی تصریح کرد: همکاری سایر دستگاه های اجرایی در مناسبتهای خاص مانند عید نوروز، روز عرفه، ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با آستان قدس در خارج از حریم حرم مطهر رضوی از جمله مواردی است که باید دنبال شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین از تشکیل کارگروه زیارت با حضور معاون اول رئیس جمهور در مشهد خبر داد.

وی اظهار داشت: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته کارگروه ملی زیارت با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور و اعضای کارگروه برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: در این کارگروه طرح ها و پروژه هایی که در شورای راهبردی زیارت با حضور تمامی اعضا مصوب شده ارائه و پس از تایید برای تصویب هیئت دولت و تخصیص بودجه نهایی خواهد شد.

وی افزود: این کارگروه عصر شنبه پنجم آذر ماه در استانداری خراسان رضوی تشکیل جلسه خواهد داد.