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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۱۴

چترسنجی:

پایگاه سلامت روان در شبانکاره راه اندازی می شود

پایگاه سلامت روان در شبانکاره راه اندازی می شود

برازجان - خبرگزاری مهر: بخشدار شبانکاره از راه اندازی پایگاه سلامت روان در آینده ای نزدیک در بخش شبانکاره خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،  مختار چترسنجی بعد از ظهر یکشنبه در نشست بررسی آسیبهای اجتماعی در مدارس شبانکاره افزود: در کنار راه اندازی این پایگاه اجرای طرح آموزش مهارت زندگی را در مدارس در دستور کار داریم تا قشر جوان جامعه در مقابل آسیبها مقاوم باشند.

وی اظهارداشت: باید دانش آموزان را با آسیبهای اجتماعی آشنا کرد و راه های مقابله با آنها را آموزش داد.

بخشدار شبانکاره همچنین در نشست با مسئولان راه و ترابری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دشتستان نیز گفت: مردم شبانکاره در انتظار برطرف شدن نقاط حادثه خیز این منطقه هستند.

چترسنجی افزود: نبودن بلوار در روستای سه هزار نفری دهداران و نبود روشنایی در بلوار مسیر شبانکاره به دهداران باعث ایجاد حوادث رانندگی بسیار  و تلفات ناشی از آن شده است.

بخشدار شبانکاره همچنین خواستار ترمیم جاده 20 کیلومتری شبانکاره به گل دشت شد.

کد مطلب 1464698

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