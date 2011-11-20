پایگاه سلامت روان در شبانکاره راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مختار چترسنجی بعد از ظهر یکشنبه در نشست بررسی آسیبهای اجتماعی در مدارس شبانکاره افزود: در کنار راه اندازی این پایگاه اجرای طرح آموزش مهارت زندگی را در مدارس در دستور کار داریم تا قشر جوان جامعه در مقابل آسیبها مقاوم باشند.

وی اظهارداشت: باید دانش آموزان را با آسیبهای اجتماعی آشنا کرد و راه های مقابله با آنها را آموزش داد.

بخشدار شبانکاره همچنین در نشست با مسئولان راه و ترابری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دشتستان نیز گفت: مردم شبانکاره در انتظار برطرف شدن نقاط حادثه خیز این منطقه هستند.

چترسنجی افزود: نبودن بلوار در روستای سه هزار نفری دهداران و نبود روشنایی در بلوار مسیر شبانکاره به دهداران باعث ایجاد حوادث رانندگی بسیار و تلفات ناشی از آن شده است.

بخشدار شبانکاره همچنین خواستار ترمیم جاده 20 کیلومتری شبانکاره به گل دشت شد.