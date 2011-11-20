28 گروه همیار زنان در استان زنجان فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه کاظمی با بیان اینکه تشکیل گروه‌های همیار، درآمد زنان سرپرست خانوار را افزایش می‌دهد، گفت: یک از اهداف اقتصادی تشکیل گروه‌های همیار، افزایش سطح درآمد زنان سرپرست خانوار و ارتقای سطح کیفیت زندگی خانواده آنها است.

وی گروه‌های همیار را جمع هفت تا 15 نفره زنان سرپرست خانوار عنوان کرد و افزود: زنان سرپرست خانواری که دارای توانایی کار کردن و فعالیتهای مستمر باشند و مسائل و مشکلات یکسانی داشته باشند، می‌توانند یک گروه همیار را تشکیل دهند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان ادامه داد: فراهم کردن زمینه‌های رشد استعدادها ومساعدت برای بالا بردن دانش و آگاهی خانواده برای شناخت بهتر خود و تغییر نگرش زنان سرپرست خانوار نسبت به توانمندی و رفع مشکلات خود و خانواده‌شان از اهدافی است که تشکیل گروه‌های همیار آن‌را دنبال می‌کند.

کاظمی با اشاره به فراهم کردن زمینه‌های مشارکت زنان سرپرست خانوار افزود: اعضا با قرار گرفتن در گروه می‌توانند توانایی‌های بالقوه خود را به منصه ظهور برسانند.

کاظمی همکاری جمعی و مشارکت بین اعضا و تغییر نگرش بین زنان سرپرست خانوار را حائز اهمیت دانست و افزود: تشکیل گروه‌های همیار می‌تواند اعتماد به نفس و قدرت تصمیم‌گیری زنان سرپرست خانوار را افزایش دهد.

وی، ادامه داد: زنان سرپرست خانوار، گذشته از مشکلات تربیت فرزندان و اداره امور زندگی، ناچارند چرخ اقتصادی خانواده را نیز بچرخانند.