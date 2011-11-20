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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۱۶

کاظمی:

28 گروه همیار زنان در استان زنجان فعال است

28 گروه همیار زنان در استان زنجان فعال است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان تشکیل گروه‌های همیار و تبدیل آنها به تعاونی را از اهداف بهزیستی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۲۸ گروه همیار زنان در استان فعال هستند که توانسته‌اند بخش عمده‌ای از مشکلات زنان سرپرست خانوار را حل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه کاظمی با بیان اینکه تشکیل گروه‌های همیار، درآمد زنان سرپرست خانوار را افزایش می‌دهد، گفت: یک از اهداف اقتصادی تشکیل گروه‌های همیار، افزایش سطح درآمد زنان سرپرست خانوار و ارتقای سطح کیفیت زندگی خانواده آنها است.

وی گروه‌های همیار را جمع هفت تا 15 نفره زنان سرپرست خانوار عنوان کرد و افزود: زنان سرپرست خانواری که دارای توانایی کار کردن و فعالیتهای مستمر باشند و مسائل و مشکلات یکسانی داشته باشند، می‌توانند یک گروه همیار را تشکیل دهند.

 معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان ادامه داد: فراهم کردن زمینه‌های رشد استعدادها ومساعدت برای بالا بردن دانش و آگاهی خانواده برای شناخت بهتر خود و تغییر نگرش زنان سرپرست خانوار نسبت به توانمندی و رفع مشکلات خود و خانواده‌شان از اهدافی است که تشکیل گروه‌های همیار آن‌را دنبال می‌کند.

کاظمی با اشاره به فراهم کردن زمینه‌های مشارکت زنان سرپرست خانوار افزود: اعضا با قرار گرفتن در گروه می‌توانند توانایی‌های بالقوه خود را به منصه ظهور برسانند.

کاظمی همکاری جمعی و مشارکت بین اعضا و تغییر نگرش بین زنان سرپرست خانوار را حائز اهمیت دانست و افزود: تشکیل گروه‌های همیار می‌تواند اعتماد به نفس و قدرت تصمیم‌گیری زنان سرپرست خانوار را افزایش دهد.

 وی، ادامه داد: زنان سرپرست خانوار، گذشته از مشکلات تربیت فرزندان و اداره امور زندگی، ناچارند چرخ اقتصادی خانواده را نیز بچرخانند.

کد مطلب 1464699

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