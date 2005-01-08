اجراي اي ايران، جبران كاستي ها

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، كنسرت حسام الدين سراج طي دو شب 18 و 19 دي ماه در يك سالن ورزشي درشهر كرج برگزار شد.

در شب دوم اين برنامه كه با يك ساعت تاخيرهمراه بود، وي به همراه اركستر جاويدان در بخش اول برنامه، به اجراي قطعاتي نظير" " ملكا" و " شب عاشقان بيدل" به آهنگسازي "علي رحيميان" ، " به ياد صبا" از ساخته هاي علي تجويدي، " بت چين" اثر شيدا و آثاري از استاد معروفي پرداخت.

در قسمت دوم آثاري چون "ماهور"،" هجران" ، " ز دست محبوب" و قطعه " ترانه " اثر" فرامرز پايور" و " ز من نگارم" اثر درويش خان اجرا شد.

از نكات قابل توجه در اين برنامه، به جز تاخير يك ساعته آغازين كنسرت،صحبت هاي طولاني مدت مجري برنامه در مورد علت تاخير كه به خستگي تمرين شب گذشته برمي گشت، آزاركننده بود.

همچنين پخش تبليغات به شكل 16 ميليمتري با ويدئو پروژكتور در گوشه سالن كنسرت بود كه در تمام مدت اجراي برنامه، به شكلي نامنظم پخش مي شد.

صداي ميكروفون ها دراوايل اجراي قطعه اول به كل قطع شد و اركستر مجبور به اجراي مجدد قطعه شد. اما در ادامه برنامه كيفيت صدا خوب بود و تماشاگران با رضايت از سالن كنسرت بيرون رفتند.

اجراي سرود اي ايران به عنوان حسن ختام اين برنامه، از ويژگي هاي بارز و قابل توجه در اين برنامه بود كه باعث شد كه عليرغم صف هاي طولاني فروش بليط و هواي برفي كرج ، تماشاگران راضي از سالن اجرا خارج شوند.