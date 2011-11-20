فرآوری تولیدات استاندارد در معادن شن و ماسه مازندران بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رضا دسترنج عصر یکشبه در نشست کمیته آسفالت انجمن افزود: موضوع حمل و نقل و واسطه ها در فرآیند تولید تا مصرف مهم وجود دارد.

وی گفت: فرآوری تولیدات استاندارد از معادن شن و ماسه استان، به دلیل شرایط خاص اقلیمی مازندران در مقایسه با دیگر استانها مستلزم هزینه بالاتری بوده که ضروری است کمیته قیمت گذاری به این موضوع التفات داشته باشد.

لطف الله عباسی معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری مازندران افزود: با توجه به اینکه مشکل عمده پیمانکاران استان کمبود نقدینگی بوده، پیگیر بهره مندی از توان و پتانسیلهای مالی هستیم تا این مشکل رفع شود.

عباسی اظهار داشت: به دنبال توانمندسازی و آموزش پیمانکاران بومی هستیم.

وی یادآور شد: مسئولان کشوری و استانی از ما انتظار دارند، در اجرای پروژه ها سرعت عمل داشته باشیم.

عباسی افزود: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در تمامی پروژه های اداره کل راه و ترابری حضور داشته و گزارش و نتایج آزمایش را در اختیار ناظران فنی قرار می دهند و به این لحاظ بازوی توانمند نظارتی ما محسوب می شوند.

مازندران از منابع فرآوری معادن غنی شن و ماسه در نقاط مختلف استان است.