ثبت نام 1500 زنجانی درسامانه مشاغل خانگی وزارت کارو رفاه اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید مکی با اشاره به اینکه در هشت ماهه نخست پرونده یک هزار و 164 نفر از متقاضیان مشاغل خانگی ثبت نام شده به صورت دستی توسط اداره کار بررسی شده است، افزود: از این تعداد یک هزار و 587 نفر از متقاضی مشاغل خانگی در سامانه مشاغل خانگی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ثبت نام شده اند.

وی یادآورشد: تعهد اشتغال از محل تسهیلات و توزیع آن در بین شهرستان های تابعه به تعداد یک هزار و 500 نفر است.

کارشناس آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان، به دوره های آموزشی برگزار شده در حرفه های مشاغل خانگی اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 882 هزار و 685 نفر ساعت و پنج هزار و 174 نفر دوره در 95 حرفه و 332 دوره برگزار شد که 20 درصد ظرفیت آموزشی مراکز را در بر می گیرد.

مکی افزود: در حال حاضر یک هزار و 446 فقره مجوز مشاغل خانگی متعلق به اشتغال خانگی مستقل و پنج فقره آن نیز به اشتغال افراد تحت پوشش صادر شده است.

مکی افزود: 29 نفر نیز برای دریافت تسهیلات مورد نیاز به بانکها معرفی شده اند.