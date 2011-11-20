به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ضیاء موحد مدیر گروه منطق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در اولین نشست از همایش "فلسفه و علوم پایه" که عصر یکشنبه 29 آبان ماه در ساختمان این مؤسسه برگزار شد به تشریح رابطه منطق و ریاضیات با فلسفه پرداخت و گفت: آیا قواعد منطق دلیل می خواهد.

دکتر موحد با تکید بر اینکه قواعد منطقی را باید توجیه کرد افزود: پوپر تلاش کرد قواعد استنتاجی طبیعی را پایه گذاری کند. من معتقدم قواعد منطقی را باید توجیه کرد چون قواعدی داریم که از مقدمات درست به نتایج غلط دست می یابیم. برای همین باید ثابت کنیم قواعدی که می آوریم تناقض آور نیست.

وی افزود: چرا توجیه کردن قواعد منطقی برای قدما زیاد مطرح نبود، چون قدما بر بدیهیات تکیه می کردند بنابراین می گفتند دلیل ندارد که از بدیهیات به تناقض برسیم اما من معتقدم تکیه به بدیهیات کار خطرناکی است و ما در منطق و ریاضیات دیگر این کار را نمی کنیم و باید برای آن دلیل و توجیه آورد.

مدیر گروه منطق مؤسسه حکمت و فلسفه ایران با طرح این سؤال که آیا همه ما یک منطق را به کار می بریم یا افراد می توانند منطق های مختلف داشته باشند گفت: در اینجا اختلاف نظر وجود دارد اما من نظر کسانی را که می گویند تمام ما منطق مشترک داریم را می پسندم. درباره منطق یک قول این است که همه ما یک منطق داریم و آن منطق دو ارزشی است و اختیاری در انتخاب آن نداریم و معتقدم در منطق چند ارزشی، موجهی و ... از منطق کلاسیک استفاده می کنند حتی منطق شهودی نیز بر منطق کلاسیک مبتنی است.

موسویان:‌ هیچ جانشین ریاضی برای فلسفه وجود ندارد

در ادامه این نشست دکتر نصرالله موسویان عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه نیز طی سخنانی درباره رابطه فلسفه با منطق و ریاضیات به تشریح رؤیای لایپنیتس پرداخت و گفت: لایپنیتس در پی آن بود تا زبانی درست کند که حقایق الهیات را در آن با اعداد بیان کرده و استدلال های مناقشه انگیز را با حساب تبیین کند.

دکتر موسویان با طرح این سؤال که بر سر رؤیای لایپنیتس چه آمده است گفت: برخی افراد که به ایده لایپنیتس علاقه داشتند بویژه در دو دهه اخیر سعی کردند ایده اصلی او را در بخش هایی محقق کنند از جمله رؤیای او برای بیان حقایق الهیات به شکل اعداد را دنبال کرده و سعی کردند نظام های صوری برای بیان حقایق متافیزیک بنویسند. عده ای دیگر نیز سعی کردند با برنامه های کامپیوتری قسمت زبان را انجام دهند که اخیرا دو نرم افزار در این زمینه ارائه شده است.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در پایان گفت: منظور من از این سخنان این نیست که فلسفه یعنی استدلال صوری یا فلسفه نوعی ریاضیات انتزاعی است و یا اینکه فلسفه نوعی ریاضیات است یا بالعکس بلکه باید بگویم هیچ جانشین ریاضی برای فلسفه وجود ندارد.