لزوم همکاری بانکها برای تامین اعتبار پروژه های عمرانی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسین پور بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای فنی استان اعتبارات عمرانی خراسان رضوی را با توجه به حجم بالای پروژه ها ناکافی دانست و گفت: شرایط جوی استان و غیر فعال شدن فعالیتهای عمرانی از اواسط آذرماه از یک سو و به موقع ابلاغ نشدن پروژه های عمرانی از سوی دیگر تحقق پیشرفت فیزیکی مطلوب پروژه ها را با چالش مواجه می کند.

وی با بیان اینکه حدود 60 درصد از اعتبارت جذب شده دستگاه ها در سه ماه و نیم پایان سال مالی اخیر جذب شده، افزود: این امر در کیفیت و کمیت اجرای پروژه ها مشکلاتی را ایجاد کرده است.

معاون امورعمرانی استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: از بانکهای استان انتظار داریم تا با درک اهمیت جایگاهایشان در توسعه فعالیتهای اقتصادی استان و نیز تضمین دستگاه های اجرایی و معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی در اختصاص وام و ارائه تسهیلات لازم، همکاری بیشتری مبذول دارند.

حسین پور با اشاره به اینکه حیات سیستم بانکی در گرو انجام فعالیتهای اقتصادی است و استفاده از بخشی از سرمایه در گردش بانکهاست، تصریح کرد: ویژگیهایی چون یک ساله بودن تسهیلات لازم برای پروژه های عمرانی و تضمین 100 درصدی سود آن می تواند در ترغیب بانکهای استان برای تسهیل در ارائه امکانات لازم موثر باشد.

حسین پور از مدیران عامل بانکهای استان خواست جلسه ای مشترک با نماینده شورای فنی درباره راهکارهای عملیاتی و الزامات قانونی برای اجرای آنها برگزار کنند.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وظیفه کمیته آموزش در ارتقای دانش فنی و اجرایی دستگاه های اجرایی از الزام شرکت کارشناسان این دستگاه ها در دوره های آموزشی کمیته آموزش خبر داد.

از این پس دستگاه های اجرایی موظف به ارائه برنامه های آموزشی خود تا ابتدای اسفند ماه هر سال به کمیته آموزش شورای فنی استانداری هستند.