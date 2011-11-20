اسرائیل به تخریب منازل فلسطینیان ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، دفتر امور انسانی اراضی فلسطین اشغالی سازمان ملل متحد با صدور گزارشی اعلام کرد: مقامات اسرائیلی ده منزل متعلق به فلسطینی ها را در کرانه باختری و بیت المقدس به بهانه نداشتن مجوز در فاصله روزهای دوم تا پانزدهم نوامبر جاری تخریب کرده اند.

در این گزارش آمده است: بیم آن می رود که اسرائیلی ها یک خانواده دوازده نفره فلسطینی که چهار نفر آنها کودک هستند را در منطقه السلوان اخراج کنند.

گزارش فوق می افزاید: منطقه السلوان همان منطقه ای است که شهرک سازی به شدت در آن ادامه دارد و اسرائیلی ها به بهانه تاسیس باغ داوود، فلسطینی ها را تحت آزار و اذیت قرار می دهند.

بر اساس این گزارش، در یورشهای شهرک نشینان اسرائیلی به فلسطینی ها در هنگام برداشت زیتون تعدادی از فلسطینی ها زخمی شده اند.

شایان ذکر است که علاوه بر ادامه شهرک سازی از سوی رژیم صهیونیستی که در چارچوب یهودی سازی کامل سرزمین ملت فلسطین با حمایتهای غربی ها و سکوت رژیمهای عربی ادامه دارد، شهرک نشینان صهیونیست نیز همچنان به اقدامات هتاکانه خود در مسجدالاقصی ادامه می دهند.