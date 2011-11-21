کار جدید مصفا و لیلا حاتمی/ فیلمی که در سکوت ساخته شد!

فریدن صاحب الزمانی، تدوینگر فیلم سینمایی "پله آخر" در این باره به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم "پله آخر" را به تازگی به اتمام رساندیم و هم اکنون توسط علیرضاعلویان در مرحله صداگذاری است. فکر می‌کنم برای جشنواره فیلم فجر امسال آماده نمایش شود.

وی درباره فعالیت‌های اخیر خود در حوزه کارگردانی افزود: هم اکنون در حال نگارش دو فیلمنامه با دو نگاه متفاوت هستم. برای نوشتن فیلمنامه‌ "مرد دیگر" با پیام یزدانی و فیلمنامه "صدای خارج از قاب" با پگاه جهاندار همکاری می‌کنم. این دو کار داستانی درباره شخصیت‌های تئاتری است که البته هر دو فیلمنامه شباهتی با هم ندارند.

فیلم "چیزهایی هست که نمی‌دانی" در جشنواره فیلم فجر سال گذشته با حضور علی مصفا، لیلا حاتمی و مهتاب کرامتی و.... به نمایش در آمد. این فیلم هنوز امکان اکران عمومی پیدا نکرده است.

"پله آخر" به کارگردانی علی مصفا با بازی وی و لیلا حاتمی در سکوت خبری ساخته شده است که دومین فیلم بلند سینمایی مصفا محسوب می شود.

مصفا در سال 82 "سیمای زنی در دور دست" را با بازی لیلا حاتمی، همایون ارشادی و... کارگردانی کرد که در جشنواره‌های مختلف بین المللی همچون کارلووی واری و مونترال به نمایش در آمد.