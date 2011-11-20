کنگره منطقه ای جانوران سمی، زهرآگین و سموم جانوری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولین کنگره منطقه ای جانوران سمی، زهرآگین و سموم جانوری از اول تا سوم آذر ماه، از سوی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و با مشارکت انجمن علمی حشره شناسی ایران، انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران و انجمن علمی طب اورژانس ایران برگزار خواهد شد.

اکولوژی، بیوسیستماتیک جانوران سمی، ژنتیک و فیزیولوژی و رفتار شناسی جانوران سمی، عوارض ومکانیسم اثر سموم جانوران سمی، سموم جانوری و فارماکولوژی، چشم انداز سموم جانوری در توسعه داروسازی، کمکهای اولیه و درمان و فیلوژنی، تاکسونومی و بیو جغرافیای جانوران سمی از محورهای بر گزاری این کنگره اعلام شده است.



این کنگره که همراه با کارگاه های آموزشی و دارای امتیاز باز آموزی است، از روز سه شنبه در موسسه سرم سازی رازی آغاز خواهد شد.