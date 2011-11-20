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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۱۶

در کرج/

کنگره منطقه ای جانوران سمی، زهرآگین و سموم جانوری برگزار می شود

کنگره منطقه ای جانوران سمی، زهرآگین و سموم جانوری برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: اولین کنگره منطقه ای جانوران سمی، زهرآگین وسموم جانوری یکم تا سوم آذر ماه در کرج برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین کنگره منطقه ای جانوران سمی، زهرآگین و سموم جانوری از اول تا سوم آذر ماه، از سوی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و با مشارکت انجمن علمی حشره شناسی ایران، انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران و انجمن علمی طب اورژانس ایران برگزار خواهد شد.

اکولوژی، بیوسیستماتیک جانوران سمی، ژنتیک و فیزیولوژی و رفتار شناسی جانوران سمی، عوارض ومکانیسم اثر سموم جانوران سمی، سموم جانوری و فارماکولوژی، چشم انداز سموم جانوری در توسعه داروسازی، کمکهای اولیه و درمان و فیلوژنی، تاکسونومی و بیو جغرافیای جانوران سمی از محورهای بر گزاری این کنگره اعلام شده است.
 
این کنگره که همراه با کارگاه های آموزشی و دارای امتیاز باز آموزی است، از روز سه شنبه در موسسه سرم سازی رازی آغاز خواهد شد.
کد مطلب 1464713

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