اعطای تسهیلات به پرورش دهندگان مرغ بومی متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید مختاری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی مازندران افزود: اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در روستاهای استان صورت گرفته است.



وی اظهار داشت: مازندران به واسطه مهاجرپذیری پرندگان آبزی و کنارآبزی همواره در معرض خطر بیماریهای ناقل حیوانی و انسانی است.



مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به اینکه مازندران دارای دو هزار و 400 واحد مرغداری گوشتی، اجداد، لاین و تخمگذاربوده، تصریح کرد: این استان دارای 17 کشتارگاه صنعتی طیور و 40 کارخانه جوجه کشی است.



مختاری با بیان اینکه مازندران تنها استان کشور بوده که تمام حلقه های صنعت طیور را به صورت رنجیره در خود جای داده است، یادآور شد: در تمام سه هزار و 300 روستای مازندران، پرورش طیور به صورت بومی انجام می شود.



این مسئول دامپزشکی مازندران با اشاره به اینکه موارد ابتلا به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سالهای اخیر رشد نزولی در استان داشته است، افزود: 40 درصد طیور کشور در مازندران پشتیبانی می شود که ضروری است اقدامات پیشگیرانه در زمینه کنترل بیماری صورت گیرد.



وی با اعلام اینکه هم اکنون 35 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در صنعت طیور ماندران صورت گرفته است، اظهار داشت: در صورت عدم حمایت مسئولان استانی از این صنعت، باید در انتظار بیکاری بیش از 500 هزار نفر در استان بود.



وی با بیان اینکه سلامت جوامع انسانی برای ما حائز اهمیت است، افزود: باید جلوی درگیری انسان با بیماریهای مشترک حیوان با انسان را گرفت.



مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به اینکه پرورش پرندگان بومی در وهله کنونی نوعی تهدید برای فعالان این عرصه محسوب می شود، اظهار داشت: دولت بهتر است اعطای تسهیلات را به سمت پرورش دهندگان گاو و گوسفند هدایت تا اقدامات کنترلی بر روی پرندگان بومی صورت گیرد.