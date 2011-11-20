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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۴۳

آشتی کنان آندو و عمران‌زاده/

تمرین استقلال در حضور سه تماشاگر برگزار شد!/ غیبت برهانی، مجیدی و حیدری

تمرین استقلال در حضور سه تماشاگر برگزار شد!/ غیبت برهانی، مجیدی و حیدری

غیبت سه بازیکن اصلی، حضور سه تماشاگر و آشتی کنان تیموریان و عمران‌زاده مهمترین اتفاقات تمرین عصر یکشنبه تیم استقلال بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز یکشنبه تیم استقلال از ساعت 15:30 زیر بارش باران و با حضور تنها سه تماشاگر برگزار شد. در تمرین امروز استقلال بازیکنانی که روز شنبه مقابل صبای قم به طور کامل به میدان رفته بودند، پس از 20 دقیقه تمرین و انجام حرکات سرعتی و کششی بنا به دستور کادر فنی به سونا و استخر رفتند تا خستگی دیدار مقابل صبا را از تن بیرون کنند.

در تمرین امروز خسرو حیدری به دلیل مصدومیت جزئی که در دیدار مقابل صبای قم گریبانگیر او شده است در مراحل آماده سازی تیم حضور نداشت. فرهاد مجیدی و آرش برهانی نیز با اجازه کادر فنی در تمرین امروز شرکت نکردند.

پرویز مظلومی با لباس شخصی در محل تمرین حضور داشت و تلاش شاگردانش را تماشا می کرد.

مجتبی جباری و محسن یوسفی پس از 20 دقیقه تمرین به سالن وزنه رفتند و پس از انجام تمرینات بدنسازی مجددا زیر نظر مولایی مربی بدنساز تیم به تمرینات اختصاصی پرداختند.

ظاهرا پیش از آغاز تمرین امروز یکشنبه حنیف عمران‌زاده و آندرانیک تیموریان که در جریان دیدار برابر مس سرچشمه با هم درگیر شده بود، در رختکن روی یکدیگر را بوسیده و آشتی کرده‌اند.

تمرین تیم فوتبال استقلال تهران در ساعت 16:30 به پایان رسید. این تیم فردا از ساعت 11:30 تمرینات خود را جهت دیدار مقابل شاهین بوشهر که در روز سوم آذرماه در تهران برگزار خواهد شد پیگیری می کند.

کد مطلب 1464715

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