اخلاص ضرورت اصلی عزاداریها/ تظاهر در شأن مجالس امام حسین(ع) نیست

حجت الاسلام حسین فتحی مدیر دفتر هنر و ادبیات هلال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با افزایش شعور عزاداران حسینی و راهکار مقابله با آسیبهای مجالس عزاداری گفت: ایجاد جذابیت، آسیب شناسی، آسیب زدایی و تجلی مجالس امام حسین(ع) تنها یک محور دارد و آن هم اخلاص است.

وی افزود: تمام افرادی که در مجلس امام حسین(ع) حضور دارند چون گوینده، ذاکر، مستمع و هیئت دار حول باید این محور بگردیم و هدف را ارتقا روحیه حسینی قرار دهیم، در این شرایط برنامه جذاب می شود و آسیبها به حداقل خود می رسد و رونق خاصی می گیرد.

فتحی اظهار داشت: در برخی مجالس وقتی عزادار وارد می شود حتی متوجه نمی شود هیئت دار کیست، یعنی مجالس با کمترین ریا برگزار می شود و عزاداران احساس می کنند که سبک شده اند و اگر چنین احساسی در آنها وجود نداشته باشد یعنی در این مجلس منیّت وجود دارد. بعد از مجلس امام حسین(ع) که در آن عزاداران حزن را بروز می دهند، پس از آن احساس سبکی و فرح می کنند که تمام اینها ناشی از اخلاص است.

وی با اشاره به اینکه نوآوری در برگزاری مجالس بسیار عالی است گفت: این نوآوری ها نباید به تخریب کار پیشینیان منتهی شود. نوآوری باید براساس پایه ای که گذشتگان ساخته اند بنا شود تا اگر آیندگان هم بخواهند روی آن چیزی بنا کنند کل بنا لرزش نداشته باشد، محور اخلاص موجب محکم شدن بنای عزاداریها می شود.

حجت الاسلام فتحی با اشاره به ایجاد جذابیتهای جدید در مراسم عزاداری محرم گفت: این نوآوری ها در تمام موارد هم صحیح نیست، چرا که هر ذاکر می تواند این واقعه تعریف کنید اما نمی توان حرف جدیدی درباره آن مطرح کرد چرا که این حرف جدید و تازه می تواند به ایجاد انحراف کمک کند. چرا که ذاکر در این وضعیت از استنباطهای درونی خود و دیگران استفاده کرده و آن را در قالبهای شعری ارائه می کند درحالی که این مسئله هیچ ارتباطی به روضه امام حسین(ع) ندارد.

فتحی تصریح کرد: اگر ذاکر در همین شرایط اخلاص را محور قرار دهد این جذابیت را طور دیگری می بیند و این پرسش را با خود مطرح می کند که آیا امام حسین از بیان این جملات راضی است، آیا این موضوع با سند مطابقت دارد، آیا علمای دینی و مجتهدان آن را تأیید می کنند؟

مدیر دفتر هنر و ادبیات هلال افزود: هر بحثی درباره عزاداری سیدالشهدا مطرح شود می توان آن را با مفهوم اخلاص پاسخ داد، مفهومی که می تواند به جذابیت افزوده و آسیبها را کاهش دهد. باید مایه اخلاص را بیشتر کرده و مجالس را خالصانه تر برگزار کنیم و ظواهر را تا حد ممکن کاهش دهیم.