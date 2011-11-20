فعالیت 38 نامزد احتمالی انتخابات مجلس در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری بعد از ظهر یکشنبه در همایش استانی، توجیهی آموزشی مجریان و دست اندرکاران نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها 34 روز به زمان آغاز ثبت نام انتخابات باقی مانده، عنوان کرد: دشمنان همانند گذشته در پی ایجاد شبهه و شک در سلامت انتخابات مجلس هستند که همه ما باید در این خصوص هوشیار باشیم.

وی ادامه داد: در کشوری که بهترین دستگاههای نظارتی بر انتخابات وجود دارد تشکیل کمیته صیانت از آرا در ستادهای انتخاباتی نامزدها کاملا بی معنی است و طرح کردن این مسئله یکی از توطئه های دشمنان است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان با اشاره به مشارکت پایین مردم کشورهای غربی در انتخابات، اظهار داشت: بیشترین درصد شرکت مردم در انتخابات در کشورهای غربی به سختی به 50 درصد می رسد اما در ایران حداقل 60 درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت می کنند که به کوری چشم دشمنان این بار نیز مردم با حضور گسترده خود پاسخ محکمی را به دشمنان خواهند داد.

بامری در خصوص مولفه های تاثیرگذار در انتخابات استان هرمزگان گفت: با توجه به وجود 32 مرکز آموزش عالی در هرمزگان دانشجویان یکی از اقشار بسیار تاثیرگذار در انتخابات هرمزگان هستند. همچنین در حال حاضر 26 حزب و گروه سیاسی در هرمزگان فعالیت می کنند که آنها نیز در انتخابات تاثیرگذار هستند همچنین از دیگر اقشار تاثیرگذار، مردم اهل سنت و شیعه هرمزگان هستند.

وی با اشاره به وجود سه حوزه انتخابیه در هرمزگان، بیان داشت: سه حوزه انتخابیه شرق، غرب و مرکز در هرمزگان وجود دارد که در حال حاضر 10 نامزد احتمالی در شرق، 20 نامزد در مرکز و هشت نامزد در غرب استان هرمزگان مشغول به فعالیت انتخاباتی هستند.

رئیس ستاد انتخابات هرمزگان در خصوص مشارکت مردم هرمزگان در دوره های مختلف انتخابات مجلس گفت: در دوره های نخستین میزان مشارکت مردم هرمزگان به طور میانگین 40 درصد بوده که این رقم در دوره گذشته به بیش از 60 درصد رسید اما در دوره های پنجم و ششم مردم هرمزگان بیشترین مشارکت را در انتخابات داشتند.

بامری با اشاره به تعداد صندوقهای انتخاباتی در هرمزگان، تصریح کرد: در حوزه مرکز 234 صندوق شهری و 245 صندوق روستایی و در مجموع 479 صندوق فعالیت خواهند کرد. در غرب هرمزگان 121 صندوق ثابت و 102 صندوق سیار و در شرق هرمزگان نیز 142 صندوق ثابت و 247 صندوق سیار برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است.