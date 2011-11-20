عامل نابودی ملتها بی توجهی به امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید عباس مسعودی ظهر یکشنبه در جمع معاونان پرورشی مدارس راهنمایی شهرستان کرج، با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر گفت: دشمنان با کم رنگ کردن نقش امر به معروف و نهی از منکر سعی در پاک کردن تأثیر قیام امام حسین (ع) را دارند.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر واجب است و راهکار مخصوص خود را دارد و در این زمینه نباید بدون برنامه عمل کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به آیات و روایات در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، به بررسی پیام این آیات و روایات پرداخت و گفت: امر به معروف و نهی از منکر از بدیهیات دین و مشترک بین شیعه و اهل سنت است و دومین پیام این آیات این است که قضیه امر به معروف و نهی از منکر فقط در اسلام نیست و در تمام ادیان قبل از اسلام هم بوده است.

مسعودی ادامه داد: سومین پیامی که از آیات و روایات برداشت می شود این است که امر به معروف و نهی از منکر از شئونات پیامبری است و هر کس به آن عمل کند به در راه پیامبران قدم برداشته است.

این مسئول با اشاره به خارج شدن منطقه آندلس و اسپانیای امروزی از اختیار مسلمانان گفت: نکته مهم و در خور توجهی که از آیات و روایات بر می آید این است که بی توجهی و فراموشی فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر عامل اصلی نابودی ملتهای گذشته بوده است.

مسعودی ضمن اشاره به رفتار پیامبر(ص) در عیادت از شخصی که به ایشان ناسزا می گفت، بیان کرد: ما باید با عملکرد خود زیباییهای دین را به دیگران نشان دهیم.

مربیان پرورشی از ارشاد دفعی بپرهیزند

حجت الاسلام مسعودی در ادامه سخنان خود به تبیین شیوه های اجرایی امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و گفت: مهمترین، بهترین و کاربردی‌ترین شیوه امر به معروف و نهی از منکر شیوه عملی است یعنی ما با رفتار خود بتوانیم دیگران را ارشاد کنیم.

مسعودی با بیان اینکه مربیان باید از ارشاد دفعی بپرهیزند، گفت: در اجرای امر به معروف و نهی از منکر باید با روش ارشاد تدریجی عمل کرد و به مرور زمان و با شیوه های دوستانه پیش رفت.

مسعودی از دیگر روشهای امر به معروف و نهی از منکر به ایجاد فضای مناسب امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: باید افرادی را تربیت کنیم که بتوانند به صورت صحیح افراد را امر به معروف و نهی از منکر کنند و استفاده از تشویق به جای تنبیه در ایجاد این فضا مؤثر است.