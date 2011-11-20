همه ما موظفیم رهنمودهای رهبری را به منصه ظهور برسانیم

آیت الله مهدوی کنی عصر امروز در حاشیه برنامه رونمایی از کتاب روشنای علم در دانشگاه امام صادق، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تبلیغات رسانه های بیگانه برای تخریب چهره مقام معظم رهبری گفت: واضح است حضور مقام معظم رهبری در صحنه های مختلف علمی، انقلابی و تدبیر ایشان در پیشبرد اهداف انقلاب برای دولت های غربی و رسانه های وابسته به آنها سنگین است و به همین خاطر قصد دارند با فریبکاری چهره ایشان را به قول امام خمینی (ره) مشوش کنند.

رئیس مجلس خبرگان با اشاره به اینکه غربی ها برای تخریب چهره مقام معظم رهبری، در سالیان دور فعالیت های زیادی انجام داده اند گفت: آنها با متوسل شدن به انواع تحریم ها، تخریب ها و حتی فحاشی نتیجه مورد نظر خود را نگرفته اند و حالا با ساخت فیلم مستند در خصوص زندگی ایشان قصد تخریب ایشان را دارند.

وی همچنین در خصوص وظیفه دستگاه های فرهنگی برای تبیین رهنمودها و ابعاد مختلف شخصیتی رهبرانقلاب اظهار داشت: همه ما موظفیم در مقابل تبلیغات رسانه های بیگانه با عمل خودمان با آنها مقابله کنیم.

رئیس مجلس خبرگان در ادامه افزود: روحانیت، تمام مسئولان نظام و به خصوص دانشگاهیان و حوزه های علمیه باید عملا رهنمودهای مقام معظم رهبری را به منصه ظهور برسانند و به رسانه های غربی مستند نشان دهیم که شما خود مفتضح هستید.