صرفه جویی ۴۴۰ میلیون تومانی در انتقال و تحویل آب در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی با اشاره به تجربه موفق شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در انتقال و تحویل حجمی آب به مشترکان، اظهار داشت: این موفقیت برای اولین بار در سطح کشور به دست آمده است.

وی تاکید کرد: به دنبال تجربه موفق اصلاح مبانی برآورد و آنالیز قیمت در اسناد مناقصه خدمات پیمانکاری بهره برداری و نگهداری تاسیسات انتقال آب از سد نهند به تصفیه خانه نهند و ایستگاه پمپاژ آن و تحویل آب تصفیه شده به شبکه آب مشروب کلانشهر تبریز طبق بررسی های به عمل آمده کارشناسی، این تجربه در تاسیسات آبرسانی از زرینه رود به کلانشهر تبریز نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج قبلی حاصل شد.

به گفته معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی تاسیسات آبرسانی از زرینه رود به کلانشهر تبریز در حال حاضر به ۲۴ مشترک شرب و بهداشتی و صنایع از جمله شهرهای تبریز، میاندوآب، بناب، آذرشهر، گوگان، ایلخچی، شبستر و تعداد شش مجتمع روستایی و صنایع مهم استراتژیک منطقه مانند نیروگاههای تبریز، سهند، مجتمع پتروشیمی تبریز، شهرک صنعتی شهید سلیمی، طرح آلومینا و صنایع فولاد در ملکان، بناب، عجبشیر و خودروی آذربایجان با ظرفیت پنج متر مکعب در ثانیه خدمات ارائه می دهد.

محمدی ضمن ارائه توضیحات بیشتری در خصوص این تجربه یادآور شد: قبلا به ازای هر مترمکعب آب تصفیه شده و انتقال و تحویل آن به مشترکان در طول مسیر ۱۸۰ کیلومتری ۳۷۰ ریال هزینه می شد در حالی که با اصلاح آنالیز قیمت خدمات پیمانکاری این قرارداد اصلاح و براساس نفر ماهی و کارمزدی به ۳۳۰ ریال در هر متر مکعب رسیده است.

به گفته وی با اعمال این روش حدود ۴۰ ریال به ازای هر مترمکعب آب تحویلی صرفه جویی می شود که این رقم در طول سال مبلغی بالغ بر ۴۴۰ میلیون تومان خواهد بود.

معاون حفاظت و بهره برداری افزود: در این تجربه موفق البته علاوه بر کاهش هزینه های متغییر و صرفه جویی اقتصادی در بهره برداری و نگهداری مزایای دیگری نیز حاصل شده که از آن جمله می توان به ایجاد فضایی سالم برای پیمانکاران جهت مدیریت بهینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی، تشویق پیمانکار جهت آماده بکار نگه داشتن سیستم و تاسیسات، مدیریت پیمانکار در بهینه کردن نیروی انسانی و وسایل نقلیه و ماشین آلات و شفاف شدن گردش کار نظارت بر عملکرد پیمانکار اشاره کرد.