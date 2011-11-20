"مارادونا" نتوانست برای آخرین بار با مادرش ملاقات کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "دالما فرانکو"، مادر دیه گو مارادونا روز گذشته در سن 81 سالگی بعد از چندین سال مبارزه با بیماری قلبی در کلینیکی در شهر بوینس آیرس درگذشت.

پزشک شخصی مارادونا در گفتگو با یک روزنامه آرژانتینی اعلام کرد او در هنگام پروازش به بوینس آیرس از مرگ مادرش مطلع شد.

مارادونا بزرگترین فرزند دالما فرانکو بود و رابطه نزدیکی با مادرش داشت. اسطوره فوتبال جهان و آرژانتین به دلیل علاقه زیاد به مادرش چندی پیش نام او را روی کمرش خالکوبی کرده بود.

دالما همیشه از فداکاری‌هایی که دیه گو برای خانواده انجام داده تعریف می کرد. خانواده مارادونا در کلبه‌ای کوچک و حقیر در حومه شهر بوینس آیرس زندگی می کردند اما بعد از اینکه او به عنوان یک فوتبالیست بزرگ خود را مطرح کرد خیلی زود خانواده‌اش را از فقر نجات داد.

قرار است در جریان دیدار دو تیم "ایندپندینته" و "الیمپیو"ی آرژانتین به مناسبت درگذشت مادر دیگو مارادونا یک دقیقه سکوت رعایت شود.

"سرخیو آگوئرو"، مهاجم باشگاه منچسترسیتی و داماد مارادونا نیز در صفحه اختصاصی توئیترش از مرگ مادر مارادونا ابراز تاسف کرد.