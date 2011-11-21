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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

امیریل ارجمند به "دیدن یا ندیدن" پیوست/ حضور بازیگران خارجی

امیریل ارجمند به "دیدن یا ندیدن" پیوست/ حضور بازیگران خارجی

تهیه کننده فیلم سینمایی"دیدن یا ندیدن" از حضور امیریل ارجمند و فخرالدین صدیق‌شریف در فیلم "دیدن یا ندیدن" به کارگردانی حمید بهمنی خبر داد.

محمد قهرمانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تا کنون حضور جمشید هاشم پور، ارجمند و صدیق شریف در این پروژه قطعی شده است و به زودی بازیگران دیگری نیز اضافه می‌شوند.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده فیلمبرداری تا پایان هفته در شهرک سینمایی دفاع مقدس آغاز خواهد شد. 50 درصد فیلم در تهران و بقیه آن در لبنان گرفته می‌شود. البته بازیگران خارجی نیز در این فیلم حضور دارند. مدیریت فیلمبرداری "دیدن یا ندیدن" برعهده امیر معقولی است.

قهرمانی ادامه داد: در نظر داریم با فراهم شدن شرایط تولید، فیلم را به جشنواره فجر امسال برسانیم و در همین ارتباط با شهریار بحرانی برای تدوین همزمان صحبت کردیم.

"دیدن یا ندیدن" به حضور آمریکا در عراق می‌پردازد. همچنین فیلم "گلوگاه شیطان" کار قبلی بهمنی به زودی در اکران گروه مخاطب خاص به روی پرده می‌رود.

کد مطلب 1464731

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