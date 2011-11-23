جابجایی دانشجو با پول مساوی اخراج/ مسئولان هم تقاضای جابجایی دارند!

دکتر مرضیه وحید دستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سالهای گذشته وقتی وارد دانشکده ای می شدیم، نمونهای آگهی های مربط به جابجایی که به در و دیوار دانشکده ها زده شده بود زیاد به چشم می خورد که به عنوان مثال، دانشجوی ورودی یک سال، متقاضی جابجایی با دانشجوی دیگری بود اما اکنون اگر به دانشکده ای مراجعه کنید، چنین آگهی هایی را نمی بینید.

وی گفت: جابجایی و نقل و انتقال در دانشگاههای علوم پزشکی فقط با نظر معاونت آموزشی وزارت بهداشت انجام می شود و کمیته 7 نفره ای برای این منظور تشکیل می شود و تصمیم گیری در آن کمیته انجام می گیرد که البته با اکثریت درخواست ها مخالفت می شود.

وزیر بهداشت یادآور شد: همچنین علت اصلی نامه نگاری های مسئولین کشوری با بنده تصمیمات این کمیته است که با بیشتر این جابجایی ها مخالفت شده است.

وی تاکید کرد: از همه کسانی که از جابجایی دو دانشجو با هم به همراه رد و بدل شدن پول را بدون اینکه دانشگاه مطلع باشد، مطلع هستند، می خواهیم که این موضوع را حتماً به ما اطلاع دهند.

دستجردی اظهار داشت: موضوع جابجایی دانشجو با رد و بدل شدن پول یک تخلف بزرگ است و هر دو دانشجویی که این کار را انجام دهند از دوره ای که در آن هستند و دوره های بعدی محروم می شوند.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون خبری از این تخلف در دانشگاههای علوم پزشکی به دستش نرسیده، گفت: من خبری نداشته ام و اگر موردی بوده در اخبار خوانده ام.