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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۲۸

جهانبخشی:

شهرستان قدس باید به جایگاه فرهیختگان تبدیل شود

شهرستان قدس باید به جایگاه فرهیختگان تبدیل شود

شهرقدس - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان قدس گفت: شهرستان قدس باید به جایگاه فرهیختگان کشور تبدیل شود.

علی جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر به ویژگیها و ظرفیتهای موجود در شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: شهرستان قدس برخلاف تصور برخی افراد که در گذشته به عنوان شهری ناامن و بی نظم شناخته شده بود امروز در سایه امنیت و رفاه می توانیم میزان رشد و پیشرفت این منطقه را بیشتر احساس کنیم.

این مسئول ادامه داد: این شهرستان به لحاظ دارا بودن منابع و معادن گسترده از امتیازات بالایی برای ارتقا پیشرفت در پیش روی دارد.

وی یادآور شد: شهرستان قدس جایگاه صنعتگران و سرمایه گذاران در این بخش است که امیدواریم با استفاده از ظرفیت رسانه ها به بهترین شکل ممکن از این منطقه در راستای رشد و توسعه تعریف شود.

جهانبخشی تامین کردن بخش عظیمی از مصالح ساختمانی و پروژه های بزرگ در اطراف تهران و حتی شهر تهران را کارخانجات عظیم شن و ماسه و بتون این شهرعنوان کرد و گفت: باتوجه به اینکه شهرستان قدس دارای معادن شن و ماسه و در کنار این منابع دارای کارخانه های بتونی است که تابه امروز توانسته بیشتر نیازهای پروژه های عظیم را در شهر تهران و حتی شهرستانهای آن برطرف کنند که نمونه آن نیز استفاده کردن از مصالح این شهرستان در پروژه برج میلاد بوده است.

کد مطلب 1464736

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