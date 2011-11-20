1200 شعبه آرای گلستانیها را در انتخابات جمع آوری می کنند

علیرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شعبات در شش حوزه انتخابیه استان برای انتخاب هفت نماینده مجلس پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: تمامی مقدمات برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور در استان فراهم شده است.

جمشیدی در خصوص تغییر فرمانداران و بخشداران نیز گفت: به زودی بخش جدید سیجوال نیز آغاز به کار می کند.

فرمانداران تغییر نمی کنند

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان بیان داشت: به جز دو یا سه مورد از بخشداریهایی که بخش جدید هستند و یا بخشدار ندارند، تغییری در فرمانداریها و بخشداریهای استان ایجاد نمی شود.

