  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۲۹

جمشیدی در گفتگو با مهر:

1200 شعبه آرای گلستانیها را در انتخابات جمع آوری می کنند

1200 شعبه آرای گلستانیها را در انتخابات جمع آوری می کنند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: هزار و 200 شعبه آرای مردم استان را در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی جمع آوری می کنند.

علیرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شعبات در شش حوزه انتخابیه استان برای انتخاب هفت نماینده مجلس پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: تمامی مقدمات برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور در استان فراهم شده است.

جمشیدی در خصوص تغییر فرمانداران و بخشداران نیز گفت: به زودی بخش جدید سیجوال نیز آغاز به کار می کند.

فرمانداران تغییر نمی کنند

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان بیان داشت: به جز دو یا سه مورد از بخشداریهایی که بخش جدید هستند و یا بخشدار ندارند، تغییری در فرمانداریها و بخشداریهای استان ایجاد نمی شود.
 

کد مطلب 1464737

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها