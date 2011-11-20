کتاب "روشنای علم" به زبان های مختلف ترجمه خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی در مراسم رونمایی از کتاب روشنای علم که امروز بعدازظهر در سالن همایش های دانشگاه امام صادق برگزار شد از ترجمه این کتاب به زبان های مختلف جهت توزیع در کشورهای مختلف خبر داد و تصریح کرد: جایگاه علمی مقام معظم رهبری برای جهانیان به طور کامل شناخته نشده و این ضعف ناشی از عملکرد ما بوده است که امیدواریم به زودی آن را جبران کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه کشور ما همواره متأثر از بحث های سیاسی بوده است، گفت: جریانات مختلف سیاسی، تحریم ها، مباحث اقتصادی همواره افکار جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: حتی در مقاطعی بحث های سیاسی از سوی برخی گرایش های افراطی بیشتر داغ می شد و فکر دانشجویان را از موضوعات مهم علمی منحرف می ساخت.

وی همچنین گفت: در حالیکه اینها عده ای اندکی بودند با صدای بلند سعی می کردند فضای کشور را همواره ملتهب نگاه دارند در حالیکه وقتی ما به واقعیات نیازهای دانشجویان توجه کردیم، دیدیم که دانشجویان بیشتر به مسائل علمی و امکانات تحصیلی گرایش دارند.

وی همچنین به تلاش های مقام معظم رهبری برای برگزاری نشست های مکرر در دانشگاه ها و شکل دهی حرکت دانشجویان به سمت موضوعات علمی اشاره کرد و گفت: با این نشست ها بالاخره قشر فرهیخته دانشجویی توجه خود را به موضوعات علمی بیش از پیش نشان دادند به گونه ای که بنا بر تأکیدات رهبر معظم انقلاب در پایان چشم انداز جایگاه علمی کشور نه تنها در منطقه بلکه در رتبه های نخست جهانی مطرح باشد.

حسینی گفت: به هر حال جامعه علمی کشور ما با این رویکردها به وظیفه خود آشنا شدند و نتیجه آن رشد علمی کشور طی سالیان اخیر بود، البته لازم است مسئولینی در رده های مختلف مسائل علمی بهای کافی را بدهند.

وزیر ارشاد با اشاره به انفجار اخیر و شهدایی که این انفجار به جای گذاشت، گفت: حتی نیروهای نظامی ما نیز نخبه های علمی به شمار می روند تا عقب ماندگی های تاریخی خود را جبران کنند.

حسینی اهتمام جدی مقام معظمی رهبری را موجب برداشتن گام های مهمی در عرصه علوم دانست و گفت: ایشان با نشان دادن مسیر صحیح اجازه حاکمیت فضای آلوده به موضوعات مختلف را ندادند.

وی در پایان کتاب روشنای علم را دایرة المعارفی عنوان کرد که باید به صورت متداوم به آن مراجعه شود و اظهار داشت: در هفته کتاب هزاران برنامه در دستور کار بود ولی این رونمایی از کتاب وجهه دیگری داشت، امیدواریم که اهتمام به کتابخوانی در جامعه رو به فزونی گذاشته و شاهد یک جهش بزرگ در این مقوله باشیم.

گفتنی است کتاب روشنای علم که امروز رونمایی شد به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه توجه به علم و دانش به طبع رسیده است.