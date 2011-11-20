شهرداریهای مازندران نیروی آتش نشان استخدام می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه معاونت عمرانی استانداری ماندران در نظر دارد بر اساس مجوز‌ دریافتی از سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور، تعداد 206 نفر از دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم (آتش نشانی) و مقاطع مختلف دانشگاهی را برای خدمت در شهرداریهای مازندران (به صورت پیمانی) استخدام کند.



از کلیه داوطلبان درخواست می‌شود برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام از تاریخ سی ام آبان ماه 90 به مدت چهار روز به سایت سازمان سنجش کشور به آدرس اینترنتی www.sanjesh.org مراجعه کنند.



ثبت نام در آزمون تنها از طریق آدرس اینترنتی فوق بوده و از کلیه متقاضیان درخواست می‌ شود از مراجعه حضوری به استانداری یا شهرداریهای مربوطه خودداری کنند.

مازندران دارای 54 شهر است.