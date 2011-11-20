  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۱۰

شهرداریهای مازندران نیروی آتش نشان استخدام می کنند

شهرداریهای مازندران نیروی آتش نشان استخدام می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: حوزه معاونت عمرانی استانداری مازندران نسبت به استخدام 206 نفر آتش نشان در شهرداریهای استان اقدام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه معاونت عمرانی استانداری ماندران در نظر دارد بر اساس مجوز‌ دریافتی از سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور، تعداد 206 نفر از دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم (آتش نشانی) و مقاطع مختلف دانشگاهی را برای خدمت در شهرداریهای مازندران (به صورت پیمانی) استخدام کند.

از کلیه داوطلبان درخواست می‌شود برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام از تاریخ سی ام آبان ماه 90 به مدت چهار روز به سایت سازمان سنجش کشور به آدرس اینترنتی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

ثبت نام در آزمون تنها از طریق آدرس اینترنتی فوق بوده و از کلیه متقاضیان درخواست می‌ شود از مراجعه حضوری به استانداری یا شهرداریهای مربوطه خودداری کنند.

مازندران دارای 54 شهر است.

کد مطلب 1464741

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها