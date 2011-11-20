افتتاح شبکه بازار گامی موثر در تحقق اهداف سال جهاد اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله ضرغامی با اشاره به اینکه رونق و تقویت اقتصاد ملی از اهداف مشترک برنامه‌ریزان اقتصادی و مدیران اجرایی کشور است، افزود: آموزش اصلاح الگوی مصرف به وسیله تلویزیون که گسترده‌ترین رسانه است یکی از راه‌های رسیدن به رونق اقتصادی در عرصه ملی است.

وی کارکرد شبکه بازار را معطوف به حمایت از تولید کنندگان داخلی و مصرف کنندگان دانست و افزود: راه اندازی این شبکه در سطح اقتصادی کلان موجب سرعت در افزایش شاخص‌های ملی اقتصادی و در سطح خرد به شکوفایی بنگاه‌های کوچک و متنوع و متوسط منجر خواهد شد.

رئیس سازمان صدا و سیما عزم رسانه ملی برای تأکید بر کالاهای تولید داخل را تلاشی در خور دانست که با هدف حمایت از تولید کنندگان و حذف عوامل واسطه ای در چرخه توزیع، کاهش قیمت نهایی کالا را در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه ارتقای دانش خرید و مصرف و توانمندسازی عموم مردم، اعمال نظام نظارتی بر پذیرش کالاها و خدمات و اعمال نظام ضمانت کالا منجر به تقویت فرهنگ کیفیت در تولید و مشتری مداری در فروش خواهد شد تصریح کرد: اطلاع رسانی برای خرید آسان و مطمئن، تأمین نیاز خانم های خانه دار از طریق معرفی کالاهای پرکاربرد، تسهیل در تصمیم گیری، مشاوره در انتخاب، اطلاعات روز آمد و کارآمد از مراکز فروش کالا در همه زمینه ها از اهداف راه اندازی شبکه بازار است.

ضرغامی شبکه بازار را فضای مناسب برای تبلیغ اجناس ارزان برای مصرف اقشار ضعیف و متوسط جامعه معرفی کرد و گفت: راهنمایی خانواده‌های ایرانی در کاهش سفرهای غیرضرور و صرفه جویی در وقت و ایجاد فرصت برای انتخاب بهتر از دیگر خدماتی است که این شبکه به مخاطبان خود ارائه می دهد. معرفی بنگاه ها و مراکز خدماتی کوچک از طریق پخش نیازمندیها و ایجاد امکان برای ارتباط آنها با مشتریان، حمایت از تولید کنندگان از طریق معرفی کالا به وسیله شبکه سراسری بازار از دیگر برنامه هایی است که برای بینندگان این شبکه تدارک دیده شده است.

رئیس سازمان صدا و سیما در پایان اظهار امیدواری کرد راه‌اندازی این شبکه غرور، نشاط و باور ملی نسبت به کالاهای داخلی را فراهم کند و آشنا سازی آحاد مردم با خدمات متنوع موجود در کشور و رفع نیازهای آنان را در پی داشته باشد.

شبکه سراسری بازار که از امروز کار خود را به صورت رسمی آغاز می‌کند. هم اکنون از کانال 16 گیرنده‌های زمینی دیجیتال قابل دریافت است و به صورت 24 ساعته کالاو خدمات متنوع ایرانی را به مخاطبان معرفی می‌کند.