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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

تحولات اردن/

شهر الرمثا دوباره نا آرام شد / تغییر مکان بازی فوتبال

شهر الرمثا دوباره نا آرام شد / تغییر مکان بازی فوتبال

رسانه ها بازگشت نا آرامی ها به شهر الرمثا و تغییر مکان بازی فوتبال از شهر به پایتخت را نشانه ترس مقامات اردن از فراگیر شدن اعتراضات قلمداد می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، با بستن جاده بین المللی منتهی به سوریه از سوی خانواده "نجم الزعبی جوان اردنی که در بازداشتگاه نیروهای امنیتی کشته شده است شهر الرمثا دوباره نا آرام شد.

"فتحی الزعبی" برادر مقتول گفت : ما در اعتراض به نتایج کالبد شکافی راه را بسته ایم و خواستار محاکمه قاتلان برادرم هستیم ما به اعتراضات ادامه می دهیم تا مشخص شود قاتل کیست.

از سوی دیگر "محمد الخطیب" از مسئولان امنیتی شهر الرمثا مدعی شد: آنچه در این شهر می گذرد شورش علیه حکومت نیست بلکه چندین نفر اقدام به سنگ پرانی و آتش زدن لاستیک ها کرده اند که موضوع در حال حل شدن است!

خبر دیگر اینکه فدراسیون فوتبال اردن از بیم افزایش احساسات ضد رژیم، بازی تیمهای "الرمثا" و "کفرسوم" در چارچوب هفته دهم لیگ حرفه ای این کشور را از استادیوم "هاشم" در الرمثا به استادیوم "ملک عبدالله دوم" در امان منتقل کرد.

شایان ذکر است که خانواده نجم الزعبی بر این باورند که فرزندشان به دست نیروهای امنیتی خفه شده است در حالی که مقامات علت مرگ را خودکشی اعلام کرده اند.مردم اردن جمعه گذشته در تظاهرات گسترده ای خواستار انجام اصلاحات در این کشور شده بودند.

کد مطلب 1464744

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