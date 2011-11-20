معرفی منتخبان جشنواره کتاب و رسانه برتر/ «مهر» 2 برگزیده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان دهمین جشنواره کتاب و رسانه برتر طی مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون فرهنگی وی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و معماری معرفی و با اهدای جوایز از آنها تجلیل می‌شوند.

در بیانیه هیئت داوران این جشنواره که متشکل از فریدون صدیقی، ابراهیم زاهدی‌مطلق، علی آقاغفار، جلال خوش‌چهره، علی عمادی، حمیدرضا مدقق و سیدمهدی جعفری بوده است، آمده است: دهمین جشنواره کتاب و رسانه برتر در حالی با لحاظ کردن نقش رسانه‌ها در تشویق و گسترش فرهنگ کتابخوانی به معرفی آثار برتر می‌پردازد که به‌نظر می‌رسد این بخش از حلقه زنجیره مشوق‌های برای تشویق و ترغیب آحاد جامعه به کتاب و کتابخوانی در انجام وظیفه خود همچنان کوشا است.

در ادامه این بیانیه آمده است: مروری بر صفحات مطبوعات و نیز رسانه‌های مجازی نشان می‌دهد که موضوع کتاب، کتابخوانی، صنعت نشر و بازتاب مسائل مبتلابه این بخش جزو یکی از اصلی‌ترین سوژه‌هایی است که مورد توجه قرار دارد. همین امر سبب شده که مدیران رسانه‌ها در آرایش تحریریه‌های خود به جد در داشتن بخش فرهنگی با موضوع کتاب توجه داشته و رفته رفته این بخش را مورد حمایت تشکیلات سازمانی خود قرار دهند.

بیانیه هیئت داوران جشنواره مذکور می‌افزاید: رویکرد رسانه‌ها به کتاب اما هنوز نیازمند حمایت بیشتری نه تنها از سوی مدیران رسانه‌ای، بلکه مسئولان فرهنگی و به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متوّلی اصلی این امر است. این توجه بیش از هر چیز به حمایت آموزشی از خبرنگاران حوزه کتاب مربوط می‌شود؛ چرا که به رغم افزایش فعالیت‌های رسانه‌ای در این‌حوزه، تعامل حرفه‌ای و در خور استانداردهای لازم در این‌باره هنوز با وضع ایده‌آل فاصله دارد.

این بیانیه مصداق این مدعا را علاوه بر بررسی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره و بررسی آنها از سوی داوران جشنواره، بازتاب موضوع کتاب در عموم رسانه‌ها اعلام و یادآور شده و با ذکر مثالی افزوده است: هنوز ادبیات در خور موضوع نرمی چون کتاب در تنظیم و آرایش اخبار، مصاحبه‌ها، گزارش‌ها، مقالات و یادداشت‌ها کمتر می‌توان سراغ گرفت. این مهم به‌ویژه در رشته خبر بیش از هر کجا مشهود است.

در ادامه بیانیه هیئت داوران جشنواره کتاب و رسانه برتر آمده است: نکته دیگر در بررسی و ارزیابی آثار رسانه‌ای مربوط به حوزه کتاب، فقدان دبیرخانه دائمی از سوی جشنواره است که قادر باشد در طول سال خود به شناسایی و بررسی آثار رسانه پرداخته و در کنار آثار ارسالی به جشنواره، خود نیز در این باره همّت کند. دلیل این امر مربوط است به شمار آثاری که به دبیرخانه جشنواره ارسال می‌شود، در حالی که در طول سال ده‌ها اثر منتشر می‌شود که یا صاحبان آنها در رعایت ضرب‌الاجل ارسال به دبیرخانه جشنواره قصور می‌کنند و یا از برگزاری چنین جشنواره‌ای بی‌خبر هستند.

اعضای هیئت داوران جشنواره کتاب و رسانه برتر در بیانیه خود همچنین تاکید کرده‌اند: ما همچنان بر پیشنهاد چند ساله خود برای ایجاد دبیرخانه دائمی اصرار داریم. بدیهی است وجود آثار بیشتر، فرصت بیشتری را به همکاران رسانه‌ای در تجربه‌آموزی از شیوه عمل یکدیگر در تنظیم مطالبشان فراهم خواهد آورد. هیئت داوران دهمین جشنواره کتاب و رسانه برتر مفتخر است که در این دوره بیش از 411 اثر همکاران رسانه‌ای خود را در رشته‌های خبر، معرفی کتاب، گزارش، مصاحبه، یاد‌داشت و مقاله بررسی کند. این شمار از آثار که نسبت به جشنواره نهم 15 در صد افزایش داشته است، نشان از توجه رسانه‌ها به جشنواره از یکسو و افزایش کارکرد رسانه‌ای در حوزه کتاب دارد.

هیئت داوران این جشنواره افزوده است: ما با توجه به نکاتی که در بالا آمد، آثار دریافتی را در چهار مرحله مورد بررسی قرار دادیم و سرانجام نظرات خود را به دبیرخانه جشنواره اعلام کرده‌ایم. بدیهی است نظرات داوران بر اساس آثار دریافتی از همکاران انجام شده است و در این کار کوشش شده همه ملاحظات در حوزه فعالیت رسانه‌ای در بخش کتاب رعایت شود.

هیئت داوران در پایان از برگزارکنندگان این جشنواره و نیز از همه همکاران رسانه‌ای خود بابت همّت ویژه‌شان در گسترش و نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی و پویایی صنعت نشر سپاسگزار است و برگزیدگان دهمین دوره این جشنواره را به شرح زیر معرفی می‌کند:



بخش رسانه برتر:

از سوی هیئت داوران دهمین جشنواره کتاب و رسانه برتر، نشریه کرمانشهر از استان کرمان به دلیل 1ـ پرداختن به موضوع کتاب توسط یک نشریه شهرستانی 2ـ استمرار و اهتمام به معرفی کتاب با داشتن صفحه کتاب 3ـ توجه و رعایت اصول فنی و تکنیکی و استفاده از همه قالب‌های متنوع رسانه‌ای و 4ـ عنایت به معرفی مؤلفان بومی و پرداختن به نشر کتاب منطقه‌ای و طرح مسائل مرتبط با کتاب در طول سال جاری به عنوان برترین رسانه این دوره از جشنواره شناخته شد.



بخش خبر:

نفر اول: بهمن عبداللهی به دلیل چاپ مطلب «5/5 میلیون نفر 170 میلیارد تومان کتاب خریدند» از روزنامه ایران

نفر دوم: سینا علیمحمدی به دلیل چاپ مطلب «این هفته در تهران ترافیک کتاب سنگین است» از روزنامه جام جم

نفر سوم: مریم اسدی جعفری به دلیل چاپ مطلب «تدوین 5500 برگ سند و گزارش ساواک درباره شاه خائن» از خبرگزاری ایبنا



بخش گزارش:

نفر اول: آناهید خزیر، به دلیل چاپ مطلب «عتیقه‌هایی مانند شاهنامه‌های نفیس و هوش ربا» از هفته نامه کتاب هفته

نفر دوم: اکرم دشتبان به دلیل چاپ مطلب «نفس کتاب هم در تهران بند آمد» از خبرگزاری ایبنا

نفر سوم: مشترکاً سوگند علیخواه به دلیل چاپ مطلب «این گیت لعنتی» از روزنامه شرق و اعظم طیرانی به دلیل چاپ مطلب «کتاب همراه با چیپس، سس، دوغ و لواشک» از روزنامه قدس



بخش گفتگو و مصاحبه:

نفر اول: مشترکاً علیرضا بهرامی و شاهده یوسفی به دلیل چاپ گزارش «امیدواریم اعتراض‌ها به حداقل برسد» از هفته‌نامه مثلث

نفر دوم: پروانه توکلی به دلیل چاپ مطلب «سلمان راوی سه نَفْس رمان من است» از نشریه کتاب هفته

نفر سوم: ضمن تقدیر از مریم اسدی جعفری و پروانه توکل، مشترکاً نغمه دانش آشتیانی به دلیل چاپ مطلب «بگذاریم مخاطب کولاژش را بسازد» از خبرگزاری مهر و لعیا درفشه به دلیل چاپ مطلب «مواجهه دریدا با فروید در صحنه نوشتار» از نشریه کتاب هفته



بخش یادداشت و مقاله:

نفر اول: در این بخش داوران اثری را حائز رتبه اول ندانستند

نفر دوم: در این بخش داوران اثری را حائز رتبه اول ندانستند

نفر سوم: مشترکاً کمال صادقی به دلیل چاپ مطلب «بحران انبار کتاب در ایران و راه‌حلی به نام نشر رو میزی» از خبرگزاری مهر و زهره کهندل به دلیل چاپ مطلب «یک مشت کاغذ پاره نفیس» از روزنامه قدس

بخش عکس جشنواره:

ضمن تشکر از کسانی که در بخش عکس جشنواره شرکت کرده‌اند، هیئت داوران به دلیل به حد نصاب نرسیدن داوری در این بخش برگزیده‌ای نداشته است.



بخش معرفی کتاب:

نفر اول: در این بخش داوران اثری را حائز رتبه اول ندانستند

نفر دوم: مجتبی احمدی به دلیل چاپ مطلب «درخت‌ها، ابرها، گنجشک‌ها، کلاغ‌ها» از هفته نامه کرمانشهر

نفر سوم: مشترکاً فرزام شیرزادی به دلیل چاپ مطلب «غول‌ها کجا رفته‌اند» از روزنامه شرق و سیدمحمد طباطبایی حسینی به دلیل چاپ مطلب «می‌دانی تکریت کجاست؟» از انتشارات سوره مهر



بخش صدا و سیما (در حوزه خبر)

ـ مرضیه منزوی از شبکه خبر به‌ عنوان فعال‌ترین خبرنگاران حوزه صدا و سیما در سال گذشته.



بخش جنبی (رسانه فعال)

ضمن تشکر از تمام رسانه‌ها در پوشش اخبار حوزه کتاب، خبرگزاری فارس و روزنامه بامداد به دلیل فعالیت گسترده و انعکاس مطلوب اخبار هفته کتاب در نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان فعال‌ترین رسانه معرفی می‌شوند.