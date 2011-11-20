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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۴۰

عصر امروز؛

مناظره کواکبیان، بادامچیان و مطهری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد

مناظره کواکبیان، بادامچیان و مطهری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد

نشست مناظره سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با موضوع نقش مردم و نظام پارلمانی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر نشست مناظره اسدالله بادامچیان قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی و نماینده مجلس، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری و عضو فراکسیون اقلیت مجلس و علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی عصر امروز در دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

این مناظره که به همت گروه دانشجویی نواندیش و نهاد نمایندگی ولی فقیه در این دانشگاه برگزار شد موضوع نقش مردم در جمهوری اسلامی با تاکید بر نظام پارلمانی را با حضور این سه چهره شاخص در مجلس مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این مناظره این سه نماینده مجلس به تشریح نظام پارلمانی و سیاسی پرداختند و در ادامه به سئوال دانشجویان در خصوص مهمترین مسائل سیاسی روز پاسخ دادند.

مشروح کامل مناظره کواکبیان ، بادامچیان و مطهری متعاقبا منتشر خواهد شد.

کد مطلب 1464748

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