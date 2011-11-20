300 هزار هنرمند صنایع دستی در کشور بیمه می شوند

کامران سبز میدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: امسال زمینه بیمه شدن 120 هزار هنرمند صنایع دستی در کشور فراهم شده است.

وی با بیان اینکه بعد از شناسایی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی کشور حمایت از این قشر در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: بالا بردن سطح علمی صنعتگران به منظور حمایت از این هنرمندان ضروری است.

سبز میدانی با اشاره به اینکه آموزش صنعتگران صنایع دستی در تمامی استانهای کشور از برنامه های کاری این سازمان است، بیان کرد: ظرف چهار ماه آینده مرحله آموزش مقدماتی این طرح آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه صنایع دستی باید به کیفیت به جای کمیت توجه بیشتری شود، افزود: کیفیت صنایع دستی با آموزش و استانداردسازی محقق می شود.

مدیرکل آموزش، حمایت و تولید معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور در خصوص حمایت از صنعتگران صنایع دستی گفت: امسال در قالب مشاغل خانگی از این هنرمندان حمایت می شود.

وی با اشاره به اینکه 214 رشته برای مشاغل خانگی تعریف شده است، عنوان کرد: 120 رشته از این مشاغل مربوط به صنایع دستی است که به متقاضیان این رشته ها 30 تا 50 میلیون ریال تسهیلات اعطا خواهد شد.

سبز میدانی با بیان اینکه در زمینه اعطای تسهیلات به صنایع دستی پشتیبان تاکنون به دلیل عدم ورود تعاونیها موفق عمل نشده است، اظهارداشت: تسهیلات به صنعتگران صنایع دستی می تواند بخش قابل ملاحظه ای از بیکاری را در کشور بر طرف کند.

وی گفت: هم اکنون بیش از پنج میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در زمینه صنایع دستی در کشور مشغول به فعالیت هستند.

سبز میدانی با اشاره به اینکه 75 درصد هنرمندان صنایع دستی زنان هستند، اضافه کرد: 55 درصد صنعتگران صنایع دستی روستایی و 45 درصد در شهرها مشغول به فعالیت هستند.