دو شركت معتبر ژاپني در صدد طراحي راكتور هسته اي هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه ژاپن تودي ، اين دوشركت و غول محصولات الكتريكي اولين سفارش خود را براي طراحي اين راكتوردر نيمسال اول سال جاري از شركت برق منطقه اي توكيو دريافت خواهند كرد.

همچنين اين، راكتوركه يكي از نادرترين راكتورها از لحاظ اقتصادي است به صرفه خواهد بود و براي نيروگاه اتمي كه قرار است در منطقه "هيگاشيدوري" ساخته شود، طراحي خواهد شد .

اخيراً درشرق و جنوب شرقي آسيا بعلت رشد سريع اقتصادي و همچنين بالارفتن قيمت جهاني نفت ، علاقه و كشش بسياري براي استفاده از سوخت جايگزين انرژي اتمي به جاي سوختهاي فسيلي ديده مي شود كه به نظر مي رسد اين نياز شديد آنها به اين نوع سوخت احداث تاسيسات هسته اي را در آينده شدت بيشتري بخشد.