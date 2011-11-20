"داوری اردکانی" به عضویت دائم آکادمی علوم تاجیکستان درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم جشن 60 سالگی تأسیس آکادمی علوم تاجیکستان در روزهای 26 تا 28 آبان در شهر دوشنبه برگزار شد و در این مراسم از برگردان تاجیکی کتاب «درباره علم» نوشته دکتر رضا داوری اردکانی رونمایی شد.

رونمایی از کتاب دکتر رضا داوری اردکانی استاد فلسفه دانشگاه تهران و رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان با حضور دکتر محمد شاه الال اف رئیس این آکادمی، دکتر علی اصغر شعردوست سفیر جمهوری اسلامی ایران، عبدالواعظ راشد رئیس آکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان و جمعی از اساتید برجسته و اعضای ارشد شورای جمعیت شناسی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان برگزار شد.

در این مراسم همچنین مقام عضویت در بخش عضوهای خارجی این آکادمی نیز با رای قریب به اتفاق اعضای آن به دکتر داوری اردکانی اعطا شد و نایب رئیس آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان حکم پذیرش وی به عنوان عضو خارجی آکادمی علم را قرائت کرد.

کتاب «درباره علم» استاد رضا اردکانی در تاجیکستان به زبان تاجیک و خط سریلیک و به اهتمام دکتر میرزا ملا احمد، انتشارات دانش و کمک سفارت جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته است.

همچنین در پایان نشان عضویت دکتر داوری اردکانی به عنوان عضو خارجی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان با دریافت اکثریت آراء جمع حاضر در مجلس بدون وجود رأی مخالف، از سوی ریاست آکادمی علوم تاجیکستان به وی اعطا شد.