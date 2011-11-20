آیت الله نوری همدانی به روسیه سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی امروز یکشنبه در بدو ورود به فرودگاه "شرمیتووای" مسکو با استقبال "حضرت روشن"، معاون شورای مفتیان روسیه، سیدرضا سجادی، سفیر کشورمان در این کشور، ابوذر ابراهیمی رایزن فرهنگی ایران در مسکو و جمعی از نمایندگان نهادهای ایرانی مستقر در روسیه مواجه شد.



وی در بدو ورود به فرودگاه مسکو با استقبال روشن حضرت عبیسف، معاون شورای مفتیان روسیه روبرو شد.



معاون شورای مفتیان روسیه گفت: اکنون بعد از فروپاشی شوروی ما در روسیه از آزادی دینی برخوردار هستیم و مسلمان در سراسر روسیه از جمله تاتارستان و قفقاز و دیگر مناطق مسجد دارند و مسلمان مقیم مسکو در حدود دو و نیم میلیون نفر هستند.



وی افزود: ما با رایزنی فرهنگی و سفارت ایران روابط دوستانه بسیار خوبی داریم و تا کنون نمایشگاه‌های مشترک قرآنی و سمینارهای بین‌المللی متعددی برگزار کرده‌ایم که آخرین آن‌ها همایش مشترک حج بود که در تاتارستان برگزار شد.



معاون شورای مفتیان روسیه تصریح کرد: ما بسیاری از امامان جماعت خود را برای دوره‌های آموزشی به ایران اعزام کرده‌ایم.



آیت‌الله نوری همدانی در این سفر با شیعیان مسکو در مسجد آترادنایا دیدار می‌کند و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار خواهد گرفت.



از دیگر برنامه‌های سفر آیت‌الله نوری همدانی به روسیه، دیدار با طلاب اسلامی در اقامتگاه سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو، محققان و اسلام شناسان روس، مقامات مذهبی روسیه و ایرانیان مقیم این شهر اعلام شده است.



یادآور می‌شود سفر آیت‌الله نوری همدانی به مسکو به منظور توسعه و تعمیق مناسبات دینی با کشورهای مسلمان توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برنامه‌ریزی شده است.



این مرجع تقلید قبلا در همین چارچوب به کشورهای تانزانیا و کنیا نیز سفر کرده بود.