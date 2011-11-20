ساخت مجتمع بزرگ الغدیر در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نورالله طبرسی در مراسم آغاز عملیات اجرایی این پروژه با اشاره به اینکه مصلی مرکز تعلیم، وحدت، دیانت، سیاست و اخلاق است، گفت: حضور هر هفته آحاد جامعه اسلامی در مصلی نماز جمعه سبب تقویت وحدت و همدلی مردم می شود.



وی با تأکید براینکه باید زمینه تقویت حضور مردم به ویژه نسل جوان در صفوف نماز جمعه را فراهم کرد، افزود: حضور همه جانبه نسل جوان جامعه اسلامی در نماز جمعه سبب خنثی شدن توطئه های دشمنان می شود.



نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه دشمنان نظام اسلامی از حضور مردم در صفوف نماز جمعه هراسان هستند، تصریح کرد: آنها در سه دهه اخیر همواره تلاش خود را برای تضعیف این جایگاه عبادی و سیاسی به کار گرفته اند.



امام جمعه ساری، انقلاب اسلامی را احیا ‌کننده ارزشهای ناب اسلامی دانست و با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از احکام دینی که در گذشته محو شده بود دوباره به صحنه اجتماع آمد، گفت: نماز جمعه با پیروزی انقلاب اسلامی جان دوباره گرفت.



آیت الله طبرسی ادامه داد: این حرکت نمازگزاران به نوعی شستشو دادن خودمان به ویژه نفس خودمان است و به خاطر همین امر می گویند امام جمعه باید اول خطبه را در خصوص تقوا صحبت کند.



وی با بیان اینکه نماز جمعه، نماز رزم و آمادگی بوده و باید جوانها بیایند وارد این میدان معنوی شوند، ادامه داد: این نماز از یک جایگاه رفیعی در نظام دینی برخوردار است و بر مسئولان جامعه دینی فرض است که حضوری پر شور در این نماز عبادی و سیاسی داشته باشند.



مجتمع بزرگ آدینه بندپی غربی به مساحت پنج هزار مترمربع در دو طبقه با مساحتی بالغ بر پنج هزار و 200 متر مربع شامل شبستان، مصلی، بیت امام جمعه، دفتر امام جمعه، غرفه فرهنگی، بیت خادم، فضائی مناسب برای استفاده نمازگزاران، سفره خانه برادران و خواهران، سالن آمفی تئاتر است.