جنگ رابرما تحمیل کنند می جنگیم/سخنان کلینتون و اوغلو بوی جنگ می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عربی، ولید المعلم در ادامه اظهارات خود در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت : ما با سفر ناظران به هر نقطه ای در سوریه به شرط هماهنگی با مقامات سوری موافقت کرده ایم.



وی در واکنش به تهدیدها تاکید کرد : اگر جنگ را بر ما تحمیل کنند، خواهیم جنگید، اما امیدواریم اینگونه نشود.



وزیرامور خارجه سوریه افزود : از همان آغاز بحران ما شاهد فشارهای آمریکایی، اروپایی و عربی بوده ایم و همچنان در معرض آن قرار داریم.



المعلم گفت : ما به نامه دبیرکل اتحادیه عرب با توضیحات خود پاسخ خواهیم داد.



وزیر امور خارجه سوریه اظهار داشت : امیدواریم نشست دو روز آینده اتحادیه عرب برای سوریه شر نشود و خیر به دنبال داشته باشد.



وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران گفت پاسخ سئوالت را دو روز دیگر خواهم داد.



المعلم در خصوص وجود دهها گروه مسلح در حمص و حماه و ادلب گفت : وجود این گروههای مسلح صحت دارد، تعداد این گروهها زیاد است و به تجهیزات پیشرفته ای مجهز هستند، هر دولتی که به امنیت شهروندانش تمایل دارند، باید با چنین گروههایی مقابله کند.

وزیر امور خارجه سوریه در خصوص مواضع کشورهای عربی گفت : متاسفانه از مواضع کشورهای همسایه درباره بحران سوریه راضی نیستیم.



معلم در خصوص حمایت اردن از گروههای مسلح گفت : من در این زمینه نمی توانم اظهارنظر کنم، برادران اردنی ما باید در این زمینه پاسخ دهند.



وزیر امور خارجه سوریه در خصوص هیئت ناظران اتحادیه عرب اظهار داشت : ما می خواهیم هیئت عربی جنایاتی را که افراد مسلح مرتکب شده اند، مشاهده کند، ما امیدواریم این هیئت ماموریت خود را به نحو احسن انجام دهد.



به گزارش مهر، معلم در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز مقامات برخی کشورها گفت : ما امیدواریم همچنان زبان دیپلماسی حاکم باشد .



وزیرامور خارجه سوریه در خصوص هشدارهای وزیران امور خارجه ترکیه و آمریکا درباره خطر وقوع جنگ داخلی در این کشور اظهار داشت : هر کس اظهارات کلینتون و اوغلو را به دقت مورد توجه قرار دهد، متوجه می شود که آنها امور را به سمت این مسئله سوق می دهند و دوست دارند چنین وضعیتی به وجود آید.



وی با انتقاد شدید از پروتکل اخیر اتحادیه عرب گفت : هیچ پروتکلی در جهان وجود ندارد که از یک طرف بر طرف دیگر تحمیل شده باشد، بلکه این پروتکل باید نتیجه تفاهم دو طرفه باشد.



معلم افزود : ما مهلت و ضرب الاجل را اساس نمی دانیم، بلکه دستیابی به توافق با اتحادیه عرب را اساس می دانیم.



وی در خصوص تهدیدهای نظامی علیه سوریه تاکید کرد : ملت سوریه قادر است از میهن خود دفاع کند، ما در حال مقابله با گروههای مسلحی هستیم که به شهروندان و نیروهای حفظ امنیت حمله می کنند، هرگز به مرحله جنگ داخلی نرسیده ایم و امیدوارم هرگز نرسیم و به دلیل هوشیاری و آگاهی بالای ملت به چنین وضعی نخواهیم رسید.



معلم در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران حاضر در این کنفرانس مطبوعاتی گفت : هیچ توجیهی برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه وجود ندارد و وضعیت سوریه کاملا با لیبی فرق می کند.



وی درباره گفتگو با مخالفان اظهار داشت : تلاشهایی برای انجام گفتگو انجام شده است، برخی از مخالفان با گفتگو موافقت و برخی آن را رد کرده اند، من معتقدم گفتگو یک ضرورت است تا به دیدگاههای مشترکی درباره آینده سوریه برسیم.



معلم درباره ادامه فعالیتهای گروههای مسلح در شهرهای حماه و حمص تصریح کرد : مواضع برخی کشورهای عربی و برخی کشورهای غربی باعث این کشتار و تشویق جنایتکاران به این کشتار شده است، حتی طرفهایی در اتحادیه عرب، وجود گروههای مسلح تروریست را که به کشتار مردم دست می زنند، نادیده گرفته اند.