کمبود جراح مغز و اعصاب نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید محمود رضا طباطبایی اظهار داشت: 75 درصد از عوامل خطرزای سلامت، خارج از تشکیلات بهداشت و درمان است و این عوامل در جامعه وجود دارد.

وی افزود: با تشکیل دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور و افزایش رشته های تخصصی، مردم ما امکان دستیابی به بهترین شرایط درمان را پیدا می کنند اگرچه ممکن است تا نقطه ایده آل فاصله زیادی داشته باشیم.

این استاد جراحی مغز و اعصاب دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: سلامت را نمی‌توان باعدد و رقم سنجید و هر اندازه به این مقوله توجه کنیم باز هم کم است.

وی با بیان اینکه در سال 57 مجموعه استانهای شمالی یک پزشک مغز و اعصاب نداشت، گفت: اکنون مازندران بیش از 50 جراح مغز و اعصاب دارد که علاوه بر مرکز استان در سایر شهرها هم مشغول به فعالیت هستند.

طباطبایی با اشاره به اینکه در آن برهه یک جراح مغز و اعصاب کودکان در کشور نداشتیم، یادآور شد: در سال 61 با ورود دکتر غفرانی به کشور (بنیانگذار رشته مغز و اعصاب کودکان کشور) این رشته پایه‌گذاری و از سال 67 هم آموزش آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه 600 متخصص جراح مغز و اعصاب آموزش دیده عالی در کشور داریم،‌ گفت: برای هر 250 هزار نفر جمعیت یک جراح مغز و اعصاب نیاز است که به عدد استاندارد بین‌المللی دست یافته‌ایم.

مشاور وزیر بهداشت با بیان اینکه طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت افراد زیر 20 سال کودک محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: 60 درصد از جمعیت ما معادل 40 میلیون نفر کودک و جوان هستند و می‌طلبد که به عنوان آینده سازان فردا، به سلامت این گروه بیشتر توجه کنیم.